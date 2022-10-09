تشارك نوبكو الرائدة في تقديم منتجات الرعاية الصحية والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في ملتقى الصحة العالمي «Global Health Exhibition» أكبر تجمع لمتخصصي الرعاية الصحية في المملكة الذي تنظمه وزارة الصحة برعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وتستمر فعاليات الملتقى على مدى 3 أيام من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتتواجد «نوبكو» وسط نخبة مميزة من الخبراء والأطباء، وبجانب 10 آلاف متخصص و100 متحدث يستعرضون أحدث الاكتشافات، والتوجهات الطبية مما يعزز التواصل بين رواد المجال الصحي، ويدعم التحول في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

وينعقد الملتقى تحت شعار التحول في القطاع الصحي، ويستضيف في نسخته الحالية عدد خمسة مؤتمرات، منها أربعة مؤتمرات تهتم بالتعليم الطبي المستمر (CME)، وتتناول موضوعات الصحة العامة، والرعاية الصحية الجيدة، ومستقبل المختبرات الطبية والأشعة. ويتوقع أن يصل عدد الزوار بنهاية اليوم الثالث إلى أكثر من 15 ألف زائر، يقفون على تجارب أكثر من 250 شركة وجهة متخصصة من أكثر من 30 بلداً حول العالم.

وتأتي مشاركة نوبكو في الملتقى من منطلق دورها في دعم القطاع الصحي بالمملكة، وجهودها لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنمية العمليات الفنية الخاصة بقطاع الشراء الدوائي والأجهزة والمستلزمات الطبية. كما تهدف نوبكو من خلال المشاركة لتعزيز مكانة المملكة كدولة حاضنة للملتقيات الصحية العالمية، وتسعى لتحقيق الريادة العالمية من حيث الاهتمام بسلامة المجتمعات وتقوية العلاقات مع الموردين المحليين والعالميين.

وتستعرض نوبكو من خلال الملتقى تجربتها في تقديم خدمات رعاية صحية مستدامة، وخبراتها الكافية لإحداث التحول في مجال خدمات الإمدادات الطبية، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، ولتعزيز التزام الموردين بضوابط الإمداد والتموين واستخدام التقنيات الحديثة، بما يحقق المستوى الأمثل لعمليات الرعاية الصحية بسهولة وكفاءة.

كما تأتي مشاركة نوبكو من منطلق اهتمامها بتشجيع الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تنمية صناعة الدواء لدعم المحتوى المحلي. وذلك من خلال شراكات استراتيجية تخدم القطاعات الصحية الحكومية، وتسهم بزيادة حصص الموردين المحليين في الشراء الدوائي. حيث تتّبع نوبكو سياسات شراء مرنة وشفافة مع الموردين لبناء مخزون دوائي استراتيجي. مما نتج عنه تنظيم منافسات بأكثر من 100 مليار ريال، تنافس عليها أكثر من 1000 مورد محلي وخارجي نجحوا في توفير 65 ألف بنود طبية. واستحوذ القطاع الخاص المحلي على نسبة 89% من قيمة المنافسات. الأمر الذي يعزز دور نوبكو في دعم المحتوى المحلي، وتمكين قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الأمن الدوائي للمملكة العربية السعودية.

وتحرص نوبكو على إطلاق مبادرات ترتقي بقطاع الرعاية الصحية، منها خدمة وصفتي التي تمثل قناة وصول إضافية تربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات وتخدم المرضى والمستفيدين من أقرب صيدلية مشاركة. وبتوفيرها لأكثر من 40 مليون وصفة طبية إلكترونية تساعد وصفتي في تحول الرعاية الصحية عبر حلول مبتكرة تتبنى التقنيات المتطورة بكفاءة تقود لزيادة الإنتاجية وتحقيق التطور المنشود.

وبالمثل تعتبر السوق الإلكتروني من نوبكو منصة لاستعراض وتوفير منتجات الرعاية الصحية للجهات الصحية الحكومية بمختلف مناطق المملكة، وآلية متطورة للحد من الهدر وتقليل التكاليف التشغيلية على المستشفيات، مما يحقق الوفر الدوائي، ويتيح منتجات رعاية صحية ذات جودة عالية، بأسعار منافسة وعبر موردين معتمدين.