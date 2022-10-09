يترقب المستثمرون في السوق السعودية إعلان النتائج المالية للشركات للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، التي بدأت منذ الأسبوع الماضي، وتستمر حتى 10 نوفمبر القادم، وذلك بعدما شهدت جميع القطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع «الاتصالات» المتراجع بنسبة 0.1%. وتصدر قطاع «السلع طويلة الأجل» قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 8.3%، ثم قطاع «الرعاية الصحية» بنسبة 7.5%. وارتفع قطاعا «المواد الأساسية» و«البنوك» بـ4.3% و3.5%.ووفقاً للنتائج، أنهى مؤشر السوق السعودية تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 3.1%، وبـ353 نقطة مغلقاً عند 11758 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 11405 نقاط.وسجل معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% ليصل إلى 6.02 مليار ريال، مقارنة بـ6.07 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.وفي ما يخص الأسهم، سجلت أسعار أسهم 21 شركة فقط انخفاضاً مقابل ارتفاع أسعار أسهم 188 شركة، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات دون تغير.