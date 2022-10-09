تراجعت أسعار الذهب في آخر جلسة لها، بعدما عزز تقرير الوظائف الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.03% إلى 1694.82 دولار للأوقية، وصعدت الأسعار بنحو 2.1% خلال الأسبوع في ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% عند التسوية إلى 1709.30 دولار للأوقية.
وقال كبير المتعاملين في إحدى شركات المعادن النفيسة تاي وونغ: «تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر القادم».
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.03% إلى 1694.82 دولار للأوقية، وصعدت الأسعار بنحو 2.1% خلال الأسبوع في ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% عند التسوية إلى 1709.30 دولار للأوقية.
وقال كبير المتعاملين في إحدى شركات المعادن النفيسة تاي وونغ: «تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر القادم».