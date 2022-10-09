تراجعت أسعار الذهب في آخر جلسة لها، بعدما عزز تقرير الوظائف الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد.وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.03% إلى 1694.82 دولار للأوقية، وصعدت الأسعار بنحو 2.1% خلال الأسبوع في ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% عند التسوية إلى 1709.30 دولار للأوقية.وقال كبير المتعاملين في إحدى شركات المعادن النفيسة تاي وونغ: «تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر القادم».