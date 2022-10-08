يعقد اتحاد الغرف التجارية السعودية (الثلاثاء) القادم ورشة حول الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تستهدف رفع الوعي بهذا النوع من الأعلاف من الناحية التغذوية والاقتصادية، والعوائد المالية المتوقع انعكاسها على المربين جراء ذلك.

وتأتي الورشة، التي تنظمها لجنة مصنعي الأعلاف في الاتحاد، ويحضرها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ويشارك فيها مربون ومختصون لتشجيع الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة بدلا من طرق العلف التقليدية، خصوصا في ظل المنافع الاقتصادية الكبيرة التي تترتب على استخدام هذا النوع من الأعلاف، حيث تسعى لجنة مصنعي الأعلاف إلى تعزيز الوعي بالأعلاف المتكاملة التي تحتوي على كافة العناصر الضرورية للحيوان، وتسهم في رفع ربحية المربي.

وتتناول الورشة التي يقدمها الدكتور أحمد الغنيم أخصائي تغذية الحيوان بالإدارة العامة للإنتاج الحيواني بوزارة البيئة والمياه والزراعة مأمونية وسلامة غذاء الأعلاف المتكاملة، والاستخدام الأمثل لهذا النوع من الأعلاف، والفروق الاقتصادية للأعلاف المتكاملة مقارنة بالأعلاف التقليدية.

ونوه المهندس عبدالمحسن المزيني رئيس لجنة مصنعي الأعلاف في اتحاد الغرف بالتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص لتطوير هذا القطاع، والعمل على تشجيع وتوعية المربين للاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة بما يحقق المنافع والعوائد الاقتصادية لهم، وبما يضمن استمرارهم في توفير الطلب في الأسواق بشكل آمن وفعال.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة سبق أن كشفت أن الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية في المملكة يرفع ربحية بيع الماشية بنسبة 41% مقارنة بالأعلاف التقليدية (الشعير والبرسيم)، كما يقلل من التكاليف السنوية بنسبة 35%، ويرفع أوزان المواليد بنسبة 33%، وهو ما يؤكد تحقيق عوائد اقتصادية وطنية مهمة.