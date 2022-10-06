أعلن مجتمع جميل السعودية توقيع اتفاقية تعاونية مع المعهد العربي للقهوة في المملكة العربية السعودية يوم (الخميس)، 29 سبتمبر 2022 ضمن فعاليات مهرجان القهوة السعودي في الرياض الذي يعقد في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الجهتين في عدد من برامج تأهيل قطاع القهوة التي يقدمها المعهد سعياً لتأهيل الشباب السعودي الطموح في هذا المجال الصاعد، وشحذ مهاراتهم في إعداد وتحضير وتقديم القهوة، لكي يتمكنوا من المساهمة اقتصادياً في قطاع القهوة السعودية وإثراء المحتوى المحلي فيه.

وتأتي هذه الاتفاقية منسجمةً مع أهداف هيئة فنون الطهي ووزارة الثقافة، هذاً إلى جانب تعزيز جهود مجتمع جميل السعودية في المساهمة في تحقيق رؤية 2030 والمضي بها قدماً من خلال المساعدة على توفير فرص عمل لشباب وشابات الوطن والحد من البطالة في المجتمع، والتي بدورها تسهم في تحقيق حياة أفضل وازدهار اقتصادي في مختلف القطاعات. كما يتزامن توقيع هذه الاتفاقية مع اليوم الوطني السعودي وعام القهوة السعودية، بما يحقق غايات جميع الأطراف في دعم القطاع والوصول إلى شريحةٍ أوسع من المستفيدين وأصحاب المصلحة.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان القهوة السعودية في مركز ذي أرينا للمعارض والفعاليات بمدينة الرياض، بحضور ميادة بدر، رئيسة هيئة فنون الطهي، ومحمد عبد الغفار من مجتمع جميل السعودية، والمهند المروعي، من المعهد العربي للقهوة، وممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة.

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة هيئة فنون الطهي ميادة بدر: «يشهد قطاع القهوة في المملكة تطوراً نوعياً ملحوظاً يدعمه الطلب العالي على القهوة بمختلف أصنافها. ومما لا شك فيه فإن القهوة السعودية مرتبطة بالإرث الثقافي للمملكة، فهي رمز الكرم والضيافة السعودية الأصيلة، والرفيق الذي يلازم أفراد مجتمعنا السعودي في كافة المناسبات. وانطلاقاً من أهمية هذا القطاع، يسعدني اليوم أن أكون متواجدة في حفل توقيع اتفاقية التعاون بين مجتمع جميل السعودية والمعهد العربي للقهوة».

وأضافت: «أعتقد أن هذه الشراكة ستكون مفتاحاً لشراكات أخرى تسهم في تعزيز هذا القطاع وتوفير فرص وظيفية تدعم طموحات الشباب السعودي».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة المهندس رجا الحربي: "تضطلع الشركة السعودية للقهوة بدور رئيسي في دعم المساعي الرامية إلى تطوير صناعة القهوة والاحتفاء بتقاليدها الأصيلة في المملكة. ويسعدنا اليوم حضور مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية المتميزة، فنحن نشجع دائما أشكال التعاون الجديدة مع مختلف الجهات الحكومية، والسياحية، والمجتمعية، لتعزيز الصناعة وإشراك مختلف شرائح المجتمع في فن

القهوة، استكمالا لتاريخ المملكة العريق في زراعة البن، ولنشر الوعي بمنتجاتنا المحلية المتميزة والعالمية المستوى".

بدورها صرحت د. مي طيبة، عضو مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل: «لقد دأبت مؤسسة مجتمع جميل السعودية، منذ تأسيسها على إطلاق المبادرات التي تسهم في تحقيق هدف استراتيجي متكامل، وهو السعي نحو مستقبل أفضل من خلال المساعدة في توفير فرص عمل مناسبة لشباب وشابات الوطن، والتي بدورها تساهم في إيجاد سبل جديدة لتوفير حياة أفضل لأفراد المجتمع والحفاظ على ازدهار الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات. بالتالي، فإن إبرام شراكة تعاونية مع المعهد العربي للقهوة، تهدف إلى تمكين الشباب السعودي من المساهمة اقتصادياً في قطاع القهوة السعودية وإثراء المحتوى المحلي فيه، مع الأمل في أن تكون هذه الشراكة بدايةً لعلاقة مميزة بين الطرفين، ونقطة انطلاقة لمشاريع تعاونية أوسع مستقبلاً تحقق مستهدفات وطننا الغالي تحت مظلة رؤية 2030، خصوصاً وأننا نحتفي هذه الأيام بذكرى اليوم الوطني السعودي».

من جانبه، قال المهند المروعي، المدير التنفيذي للمعهد العربي للقهوة: "يسعدنا في المعهد العربي للقهوة توقيع اتفاقية التعاون مع مجتمع جميل السعودية، حيث تجمعنا مع المؤسسة رؤى وأفكار مشتركة لتطوير مهارات الشباب السعودي وشحذ هممهم لدخول مختلف قطاعات العمل في المملكة العربية السعودية. ونحن في المعهد العربي للقهوة نرسخ جهودنا كفريق من الخبراء والمدربين والباحثين بتغطية جميع جوانب وموضوعات مجالات القهوة المختلف من خلال تعريف الجمهور بأهميتها وأهمية التوسع في زراعتها والاستثمار في هذا القطاع الواعد. كما نسهم في تعزيز ورفد سوق العمل بمهارات وكفاءات بالاستناد إلى أسس عملية ومعرفية

للممارسات في مجالات القهوة المختلفة، وهذا بدوره سيسهم في تطوير قطاع القهوة وجذب المزيد من الشباب السعودي للعمل والاستفادة من هذا التطور النوعي الذي يشهده القطاع في المملكة".