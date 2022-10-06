91 % من السعوديين يتسوّقون بانتظام عبر الإنترنت

تشهد التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً كبيراً وملحوظاً مصحوباً بفرص متزايدة للجهات الفاعلة في قطاع التجارة الإلكترونية. وتشير نتائج التقرير السنوي الثالث لـ «تشيك آوت» Checkout المختص في التجارة العالمية حول التحول الرقمي في المنطقة، إلى أن المستهلكين في السعودية باتوا يقضون المزيد من الوقت على أجهزتهم الرقمية، وبالتالي فهم ينفقون المزيد من المال عبر الشبكة العنكبوتية.

ووفق التقرير، فإن 91% من المستهلكين السعوديين يتسوقون باستخدام التجارة الإلكترونية، ولعلّ الأمر الأكثر لفتاً للانتباه أن 14% من المتسوقين السعوديين يفيدون بأنهم ينفقون المال عبر الإنترنت مرة واحدة يومياً على الأقل، وذلك لأن إمكانية شراء مجموعة واسعة من السلع والخدمات بات أمراً أساسياً في حياتهم اليومية.

وترمي هذه النتائج إلى أن مستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة واعد جداً، إذ أكد 78% من المستهلكين السعوديين أنهم سيحافظون على مستواهم الحالي من الإنفاق على التجارة الإلكترونية أو يزيدونه في عام 2023.

المدفوعات الرقمية

وأبان التقرير أن شهية المواطن السعودي تجاه التجارة الإلكترونية آخذة في الارتفاع، واستمرار المستهلك السعودي في البحث عن طرق دفع جديدة ومبتكرة تراوح ما بين «اشتر الآن، وادفع لاحقاً»، والعملات الرقمية، والمحافظ الرقمية.

وبحسب التقرير، فقد تضاعفت شعبية المحافظ الرقمية خلال العامين الماضيين، إذ يقول 26% من المستهلكين في المملكة إن المحافظ الرقمية هي وسيلة الدفع المفضلة لديهم في التجارة الإلكترونية. علاوة على ذلك، يقول 10% أن «اشتر الآن، وادفع لاحقاً» هي خيار الدفع المفضل لديهم في التجارة الإلكترونية.

وتماشياً مع ذلك، نرى انخفاضاً كبيراً في تفضيل النقد وسيلةَ دفعٍ، من 27% في عام 2021 إلى 20% هذا العام، وبالفعل نرى أن المستهلكين الذين تراوح أعمارهم بين 25 و45 عاماً لديهم ارتباط أقل بكثير بخيار الدفع النقدي عند الاستلام، وأن الفئة التي لا تزال تفضل استخدام هذا الخيار هي في الغالب الأصغر سناً، أو لكبار في السنّ.

عملات مشفرة

وأخذت السعودية في الفترة الأخيرة خطوات ثابتة نحو تنظيم برامج العملات المشفرة من خلال تعيين محسن الزهراني في منصب «رئيس قسم التشفير» لقيادة الأصول الافتراضية للمملكة. ونتيجةً لذلك، نرى أن السعوديون أبدو اهتماماً كبيراً بالعملات المشفرة. ويكشف التقرير أن 44% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً قد استثمروا في الأصول الرقمية بما في ذلك العملات المشفرة والأصول غير القابلة للاستبدال NFT، وأن 54% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً يرغبون في أن يكونوا قادرين على الدفع مقابل السلع والخدمات باستخدام العملات الرقمية المشفرة أو المستقرة في الـ12 شهراً المقبلة.