كشفت شركة شاومي أحدث هواتفها الذكية الرائدة في الأسواق العالمية، وهي سلسلة Xiaomi 12T، المدعومة بمجموعة من الابتكارات التكنولوجية، حيث يتميز كل من هاتفي Xiaomi 12T Pro، وXiaomi 12T بأحدث نظام تصوير من شاومي لأولئك الذين يسعون إلى تحسين الأداء والأساليب الإبداعية لإنتاج المحتوى.

تقديم أنظمة التصوير الرائدة عبر صور بجودة فائقة

تتميز كل من سلسلة Xiaomi 12T الرئيسية بكاميرات احترافية، توفر للمستخدمين تجربة تصوير استثنائية عبر الهاتف، حيث يتميز Xiaomi 12T Pro بنظام تصوير احترافي بدقة 200 ميجابكسل، تم دمجها بعتاد رائد وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بشركة شاومي، وهو الأمر الذي يسهم في إنتاج صور رائعة وبوضوح عالٍ، وتصوير ليلي متميز، وتركيز سريع. وتتاح هذه الميزات جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من التحسينات الأخرى لالتقاط التفاصيل الدقيقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، أو عند تصوير أهداف سريعة الحركة دون فقدان التركيز.

وتتميز الكاميرا أيضاً بتقريب بصري x2 داخل المستشعر، حيث يمكنه الاستفادة من إمكانات حجم المستشعر الكبير 1/1.22، وذلك لالتقاط صور شخصية مثالية. ومن خلال تقنيات Xiaomi ProCut وUltra burst، سيتمكن المستخدمون من قص وإنشاء محتوى احترافي المظهر بذكاء، مع دعم الفيديو فائق الجودة بدقة 8K.

وفي الوقت ذاته، تم دعم هاتف Xiaomi 12T بمجموعة كاميرات ثلاثية: كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتوفر هذه الإمكانات القوية صوراً واضحة ومشرقة حتى في المواقف الصعبة وظروف الإضاءة المنخفضة.

أداء رائع للتشغيل

تم تجهيز Xiaomi 12T Pro بأفضل معالج Snapdragon مع عملية تصنيع رائدة بتقنية 4 نانو ميتر من TSMC، مما يعزز بشكل كبير أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 16.7% و11% على التوالي مقارنة بـ Snapdragon 8 Gen 1، ويقلل من استهلاك الطاقة لكل منهما بنسبة 33% و30%.

كما يأتي الهاتف مزودًا بنظام تبديد الحرارة يتكون من غرفة بخار أكبر بنسبة 65% مع تغطية مواد حرارية أعلى بنسبة 125% من Xiaomi 11T Pro، كما يوفر الجهاز تجربة مستخدم سلسة وكفاءة كبيرة في استهلاك الطاقة دون القلق بشأن ارتفاع درجة الحرارة.

ويتم تشغيل Xiaomi 12T بواسطة معالج MediaTek الرائد، MediaTek Dimensity 8100-Ultra والتي تم تصميمه بتقنية 5 نانومتر TSMC، وقد تمت ترقية الشريحة بالكامل بهيكل GPU جديد تماماً، مما يزيد من الأداء وكفاءة الطاقة بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً بالجيل السابق، فضلاً عن سرعات الكاش، وذاكرة التخزين المؤقت، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم أسرع بكثير، والتقاط صور ومقاطع فيديو رائعة، أو مشاهدة الأفلام، أو مشاهدة المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، ويوفر Xiaomi 12T ذروة الأداء في جميع لحظاتك المفضلة.

بطارية ضخمة طويلة الأمد

تقدم سلسلة Xiaomi 12T بطارية تدوم لمدة طويلة، بالإضافة إلى ميزات الشحن فائق السرعة بشكل استثنائي. ويحوي كلا الهاتفين على بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير ويتميزان بشحن فائق السرعة بقدرة 120 واط عبر HyperCharge، ويمكن شحن كلا الجهازين بنسبة 100% في غضون 19 دقيقة، ولمدة تصل إلى 13.5 ساعة من وقت تشغيل الشاشة، ومن خلال تقنية Xiaomi AdaptiveCharge، يتمكن الهاتفان من القيام بعملية الشحن اليومية للمستخدمين لتحسين عمر البطارية. وبدعم من بطارية شاومي طويلة الأمد والشحن الفائق، يمكن للمستخدمين بثقة الذهاب إلى أي مكان، والقيام بأي شيء، وعدم تضييع أي لحظة.

شاشة مذهلة تتماشى مع التصميم المذهل

وسيتمتع المستخدمون بتجربة مشاهدة رائعة بشاشة CrystalRes AMOLED مع سلسلة Xiaomi 12T وبمقاس 6.67 بوصة. وتأتي الشاشة بدقة 1220 بكسل، والتي تدعم أكثر من 68 مليار لون، وتم تصميم كلا الهاتفين بشكل مثالي، لتحقيق التوازن بين الوضوح والتفاصيل الملونة وكفاءة الطاقة، كما تم تحسين الشاشة من خلال الميزات الذكية، مثل AdaptiveSync، التي تضبط معدل التحديث ديناميكياً، استناداً إلى المحتوى المعروض. وفي الوقت نفسه، بالنسبة لجميع المستخدمين الذين يتفاعلون مع هواتفهم لفترات طويلة، فإن سلسة الهواتف الجديدة تقلل من كمية الضوء الأزرق المنبعث في وضع القراءة التكيفية وذلك لتحسين راحة العين.

وتتميز سلسلة Xiaomi 12T بتصميم متميز، يضمن تقليل بصمات الأصابع على اللوحة الخلفية، إلى جانب توفير إحساس متناسق مع قبضة اليد. ويتوفر الجهاز بثلاثة ألوان مذهلة: الأسود والفضي والأزرق.

تتوفر صور سلسلة Xiaomi 12T عبر هذا الرابط.

توفر المنتج

تتوفر سلسلة Xiaomi 12T للبيع بدءا من 13 أكتوبر عبر قنوات شاومي الرسمية. ويأتي Xiaomi 12T Pro بثلاثة خيارات تخزين، 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بسعر يبدأ من ٧٤٩ يورو.

ويأتي Xiaomi 12T عبر نوعين مختلفين من التخزين، 8 جيجابايت + 128 جيجابايت و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بسعر يبدأ من ٥٩٩ يورو.