دشنت مجموعة إيلاف، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة والسفر والسياحة بالمملكة، مقرها الرسمي الجديد بمدينة جدة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الجديدة للتحديث والتطوير، وتعزيز مكانتها في قطاع الضيافة على مستوى المملكة والمنطقة.

وفي حفلٍ خاصٍ حضره رئيس مجلس إدارة شركة سدكو القابضة صالح سالم بن محفوظ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة إيلاف الدكتور عبدالرؤوف مناع، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور عادل عزت عن سعادته بانتقال المجموعة إلى المقر الرئيسي الجديد، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة تعكس رؤية المجموعة الطموحة، وعزمها على الارتقاء بمساهمتها في قطاع الضيافة المحلي. وسنواصل مسيرتنا الطويلة والحافلة بالإنجازات والنجاحات».

المقر الرئيسي الجديد للمجموعة سيرتقي ببيئة العمل النموذجية التي طالما تميزت بها، وسيعزز روح الابتكار لدى منسوبيها، وسيسهم في تعزيز إنتاجيتهم، وتزويدهم بكافة المساحات، والأدوات التي تمكنهم من أداء مهامهم بأفضل المعايير الممكنة، وتجعل مجموعة إيلاف من أفضل بيئات العمل التي يتطلع إليها السعوديون والسعوديات على مستوى المملكة.

وأضاف الدكتور عادل عزت: المملكة تعيش اليوم رخاءً وازدهاراً ونمواً في مختلف مناحي الحياة، ما سيكون له دلالاته في مواكبة التطور الذي تعيشه المملكة، ومحفزاً نحو تحقيق المزيد من النجاحات، مؤكداً أن المقر الرسمي الجديد يعد خطوة ضمن استراتيجية إيلاف للتحديث والتطوير، ويعكس حجم رؤية المجموعة وعزمها لتحقيق مزيدٍ من التألق والارتقاء في قطاع السياحة والضيافة الذي أصبح من القطاعات الحيوية الهامة في المملكة، مؤكداً أن المجموعة عازمة على مواكبة رؤية المملكة 2030 للمساهمة في تحقيق مستهدفاتها من خلال المجال الذي نعمل فيه.

واختتم الدكتور عادل عزت بالتأكيد على مضي المجموعة بخطى ثابتة نحو ريادة قطاعي الضيافة والسياحة إقليمياً، وسعي المجموعة للمساهمة بشكلٍ فاعلٍ في إثراء قطاع الضيافة للناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، باعتبار القطاع محركاً حيوياً للاقتصاد الوطني، ورافداً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.

ويأتي انتقال المجموعة للمقر الجديد تتويجاً لخطط التحديث والتوسع التي تقودها المجموعة حالياً، حيث أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية أول فنادق جوديان في حي العليا بمدينة الرياض، والذي سيكون النموذج الذي ستستلهم منه المجموعة الفنادق التي سيتم افتتاحها في مدن ووجهات المملكة الرئيسية مستقبلاً. من ناحية أخرى، تعتزم المجموعة تنفيذ عمليات تجديد وترقية واسعة النطاق لعددٍ من فنادق إيلاف في المملكة بهدف تعزيز مساهمتها في تلبية احتياجات سوق السياحة والضيافة السعودي المتميز والآخذ في الازدهار.