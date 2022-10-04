لا تملك الوقت للتسوق وتبحث عن أفضل برامج توصيل طلبات تأتي إليك بمرادك حتى باب المنزل؟ إذن فهذا المقال قد صمم من أجلك، حيث انتقينا لك أفضل وأضمن تطبيقات توصيل الطلبات في السعودية، بل وأقلها سعرا.

كل ما نحتاجه منك هو قراءة السطور التالية بعناية، وأيضا تفعيل كوبونات خصم موقعنا الكوبون الذهبي الفعالة 100% للتمتع بأفضل خدمة توصيل طلبات، وادخار أكبر قدر من المال.

تعرف على أهم برامج توصيل طلبات السعودية واختر الأنسب إليك:

يوجد أكثر من 25 شركة توصيل طلبات في السعودية، تتعاون مع أغلب تطبيقات التوصيل في المنطقة لتقدم أفضل خدمة بأقل سعر لمواطني المملكة، ومن أشهر تطبيقات توصيل طلبات للمنازل وأسهلها استخداما:

تطبيق «شقردي»:

أهم تفاصيل ومعلومات التخفيضات الحصرية:

يعد shgardi من أرخص برامج توصيل طلبات مطاعم في السعودية، ويتعاون مع 10,000 مطعم في كافة أنحاء السعودية ليصل إليك طلبك في أسرع وقت حتى باب منزلك دون جهد.

إضافة إلى أنه يعد تطبيق توصيل مطاعم مجاني يقدم لمستخدميه خدمة توصيل طلبات للمنازل مجانية بشكل كامل وذلك عند إضافة كود خصم شقردي.

اكتشف طرق الدفع التي يدعمها «شقردي»:

أكثر ما يميز تطبيق طلبات شقردي هو خيارات الدفع التي يوفرها لمستخدميه الكرام من السعودية، حيث يمكنك إتمام الطلب في شقردي والدفع:

أون لاين عن طريق بطاقة الائتمان فيزا كارد وأيضا ماستر كارد.

نقدا لمندوب شحن شقردي عند الاستلام.





تطبيق توصيل طلبات «تويو»:



أهم المعلومات وكيفية إضافة خصم إضافي:

كل ما تريده بين يديك احصل عليه بنقرة زر عبر تطبيق توصيل طلبات الشامل لعملاء السعودية toyou، حيث يعتبر «تويو» موقع توصيل طلبات شاملا يغطي كافة الحاجات، حيث يقدم خدمة توصيل طلبات مطاعم، إلكترونيات، منتجات بقالة، مشاوير، وأيضا خدمات صيانة للمنازل.

كل ذلك بإمكانك التمتع به وطلبه عبر هاتفك الجوال عن طريق تنزيل تطبيق «تويو».

ما الفرق بين كل من خدمة «مرسول» وخدمة التوصيل في «تويو»؟

يمكن أن يخلط البعض بين خدمات موقع «تويو» و«مرسول» في التوصيل، لكن عند النظر عن قرب فإن كلا منهما بعيد كل البعد عن الآخر، بشكل مختصر وبسيط:

«تويو» وظيفته الأساسية هي الربط بين العميل والتاجر للحصول على الحاجات، وعند استخدامك كود خصم «تويو» ستحظى بخدمة توصيل طلبات مجانا.

أما خدمة مرسول المتوفرة في toyou عبارة عن طلب مندوب أو ممثل من الشركة ليقوم بأخذ الأغراض من العميل وإيصالها إلى عميل آخر كصديق على سبيل المثال.

شركة «جاهز» لتوصيل طلبات المطاعم:

يتصدر «جاهز» قائمة برامج توصيل مطاعم السعودية، حيث يعد هو الرائد من حيث السرعة وسهولة الوصول إلى مطعمك المفضل عبر التطبيق، قم بتحديد مطعم توصيل طلبات وابحث عنه داخل أفضل تطبيق طلبات مطاعم jahez، بكل تأكيد ستجده وفي خلال 3 ساعات سوف يصل طلبك حتى باب المنزل. حيث يعمل «جاهز» على أن يكون هو الرابط بين المطعم وعملائه لسهولة إتمام الطلب.

تعرف على كيفية تسجيل في برنامج توصيل طلبات وإضافة مطعمك:

قم بالدخول إلى تطبيق جاهز برنامج طلبات مطاعم كمستخدم عادي، ثم في الشريط العلوي ستجد أيقونة «انضم إلينا».

بالنقر عليها سيظهر إليك خياران «شركاء» و«أسر منتجة» قم بالضغط على «شركاء».

ستظهر نافذة تضم بيانات الخدمة المراد إضافتها إلى تطبيق «جاهز» مثل الاسم، الجنسية، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، إضافة كلمة سر للحساب.

قم بإضافة البيانات المطلوبة صحيحة في «جاهز» ثم اضغط على «تسجيل» وانتظر الرد من إدارة التطبيق.

أرخص تطبيق توصيل طلبات بالسعودية «هنقرستيشن»:

من أفضل تطبيقات التوصيل المجاني في السعودية اخترناها لك تطبيق «هنقرستيشن» ذو الشعبية الكبيرة في الشرق الأوسط، حيث يعد منصة توصيل مضمونة 100% يجمع تحت ظلاله عشرات المطاعم والمحلات في السعودية، كما يعمل على زيادتها يوما بعد يوم ليقدم كافة أنواع الطعام لمستخدميه.

فهو تطبيق مصمم لسد جوعك يضم 20,000 مطعم خاص بالأطعمة الشرقية والغربية يوفرها بين يديك عبر التطبيق المميز على هاتفك المحمول.

يذكر أنه بجانب هذا الكم من المطاعم والمميزات التي يحصل عليها مستخدمو تطبيق «هنقرستيشن»، فيسعدنا أن نبلغك أنه يمكنك تحميل البرنامج الآن دون دفع أي أموال، فتطبيق hungerstation مجاني تماما.

كيف أطلب عبر تطبيق hungerstation؟

إتمام الطلب عبر التطبيق من أسهل ما يكون، لا يستغرق بضع دقائق كل ما عليك هو:

ادخل إلى تطبيق «هنقرستيشن» علي هاتفك وحدد موقعك.

لتظهر لك المطاعم المجاورة.

قم بالدخول إلى المطعم المفضل وتصفح منيو الوصفات.

اضغط على الطبق الذي تريده وانتقل إلى طريقة الدفع ومكان الاستلام من مندوب «هنقرستيشن».





أفضل برامج توصيل طلبات في السعودية ومصر «مرسول»:

يحظى «مرسول» بأفضل التقييمات والآراء من قبل المستفيدين بخدمة التوصيل في مصر، فهو من أفضل برامج توصيل طلبات مصر فالخدمة التي يقدمها «مرسول» ليست كما يوضح التعبير بل إنها فريدة من نوعها، فانت لا تدخل وتختار طلبك من مطعم أو محل تجاري بل تحدد موقعك ويبدأ عدد من مندوبي التوصيل عرض السعر الخاص بهم، وعند اختيار مندوب معين تبدأ في دردشة حية معه لإعلامه بطبيعة المنتجات التي تريدها. أي بشكل بسيط أنت تتواصل عبر «مرسول» مع طرف ثالث للتسوق من أجلك وبالسعر الذي يناسبك.

كيف تتواصل مع خدمة عملاء «مرسول»؟

إذا كنت ترغب في التحدث مع قسم الدعم في مرسول للحصول على المزيد من المعلومات أو تقديم الشكاوى، فيمكنك التواصل عبر بريد مرسول الإلكتروني inquiry@mrsool.co.

هل تبحث عن برامج توصيل طلبات في دبي؟

إذا كنت تقرأ مقالتنا من الإمارات فبكل تأكيد أتينا إليك بتطبيق توصيل طلبات يمكنك تحميله على هاتفك وطلب ما تريد من طعام أو منتجات البقالة وغيرها من الطلبات.

أرخص برامج توصيل طلبات في دبي «نون فود»:

كما اعتدنا من نون على الجديد من الابتكارات فنجد العلامة التجارية تقدم إلينا food.noon وهو عبارة عن منصة إلكترونية تسويقية، أي أنها عبارة عن وسيلة للتسويق وزيادة مبيعات المطاعم.

فإذا كنت تاجرا أو صاحب مطعم فقم بإضافة بعض الوجبات الخاصة بك عبر المتجر الإلكتروني وابدأ في استقبال الطلبيات عبر تطبيق «نون فود».

يذكر أن خدمة «نون فود» متوفرة الآن في دبي فقط ولكن قريبا سنسمع عن إتاحة الخدمة في السعودية وأيضا مصر.

تعرف على خطوات إضافة مطعمك إلى «نون فود»:

قم بالدخول إلى موقع «نون فود» الإلكتروني ستجد في الوجهة الرئيسية أبلكيشن التقديم.

أضف البيانات (اسم المطعم - الدولة - عدد الفروع - طرق التواصل) ثم اضغط على اشتراك.

اطلب الآن عبر تطبيق «كريم فود»:

شركة كريم من الشركات العالمية المعروفة في قطاع التوصيل، كانت في البداية تقدم خدمة توصيل العملاء والمشاوير، ولكن مع التطور والتفتح الذي نعيشه اليوم فنجد كريم تغير من طبيعة عملها بل وتدخل أيضا في مناطق جديدة.

علي سبيل المثال، ما نتحدث عنه الآن «كريم فود» هي خدمة تقدمها شركة كريم لكل من عملاء دبي، مصر وأيضا السعودية، أي أنه تطبيق توصيل مثالي لكل العملاء، تمكن العميل بكل سهولة من طلب طعامه من المطعم المفضل إليه في ثوان والاستلام في وقت سريع.

هل يمكن تتبع الطلب عبر تطبيق «كريم فود»؟

يمكنك متابعة طلبك ومسار حركته لحظة بلحظة حتى الاستلام عبر خريطة «كريم فود» وخدمة تتبع الطلب المتاحة في التطبيق وبشكل محدد يمكنك الوصول إليها عبر حسابك في التطبيق والنقر على الطلب المراد معرفة خط سيره وحالته.