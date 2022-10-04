• تم إطلاق السلسلة الافتراضية «مساحة منظمة التعاون الرقمي» لإشراك المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الرقمية العالمية • سيتم بث الحلقة الأولى من سلسلة «مساحة منظمة التعاون الرقمي» تحت عنوان «الابتكار الرقمي لرواد الأعمال» في الخامس من أكتوبر 2022.

أطلقت منظمة التعاون الرقمي (DCO) الحلقة الأولى من سلسلتها الافتراضية المنسقة «مساحة منظمة التعاون الرقمي The DCO Space»، بهدف جمع المسؤولين الحكوميين، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء الدوليين في الاقتصاد الرقمي بغرض تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الرقمية الحالية.

وتهدف سلسلة DCO Space إلى أن تصبح منصةً مبتكرةً للخبراء الرقميين من خلال توفير الفرص لأصحاب المصلحة والمشاركين لمناقشة التحديات والعقبات في الاقتصاد الرقمي، مع التركيز بشكل خاص على الدول الأعضاء في المنظمة.

وستناقش الحلقة الأولى من برنامج DCO Space والتي تبث في 5 أكتوبر تحت عنوان «الابتكار الرقمي لرواد الأعمال»، التحديات التي يواجهها رواد الأعمال من حيث التمويل والدعم الحكومي، والسياسات التي يجب تبنيها أو تغييرها في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة لتقييمات لدراسة الحالة للنظم الإيكولوجية الناجحة لرواد الأعمال الرقميين المميزين.

وتستضيف حلقة الابتكار الرقمي لرواد الأعمال السيدة تيتيانا أندرسون، التي ستجري مقابلة مع معالي وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال الأردني السابق، مثنى غرايبة.

وفي هذه المناسبة، قال علاء عيد عبدالعال، نائب الرئيس للإستراتيجية والحوكمة في منظمة التعاون الرقمي: «تعد السلسلة الافتراضية لـ DCO Space جزءاً مهماً من التزام المنظمة بتبادل المعرفة بغرض معالجة التحديات والسياسات والفرص في الاقتصاد الرقمي. ويسرنا إطلاق الحلقة الأولى من سلسلة DCO Space، ونتطلع إلى استكشاف عالم الابتكارات الرقمية لرواد الأعمال داخل الدول الأعضاء في المنظمة».

وستصدر سلسلة DCO Space حلقات ربع سنوية تغطي مجموعة من الموضوعات في الاقتصاد الرقمي مع متحدثين وخبراء مشهورين من مختلف أنحاء العالم.

ولمزيد من المعلومات وللتسجيل في الندوة عبر الإنترنت، يرجى زيارة: www.dcoinsights.com/dcospace