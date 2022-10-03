واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها خلال تعاملات، اليوم (الاثنين)، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 1.16%، مستفيداً من المكاسب القوية التي تحققها أسعار النفط. وربح مؤشر السوق الرئيسية 132.77 نقطة عند مستوى 11619.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.27 مليار ريال، حتى منتصف الجلسة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 94.2 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 169 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 36 شركة من إجمالي 217 شركة.

وكانت أسهم شركات: صادرات، وبحر العرب، وأميانتيت، وصدر، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 9.97% و4.87%، أما أسهم شركات: دار الأركان، والدرع العربي، والأصيل، وبوبا العربية، وإعمار، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، بنسب تراوحت بين 2.49% و1.17%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وصادرات، والإنماء، والتصنيع الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات: صادرات، ودار الأركان، والإنماء، والراجحي، وسابك الأكثر نشاطاً في القيمة.