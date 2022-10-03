كشفت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص، لتصل إلى 2359 مليار ريال، وذلك بنهاية شهر أغسطس 2022، (240 يوماً)، مقارنة بنحو 2049 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021.ووفقاً لـ«ساما»، فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية للقطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس 2022 لتصل إلى 2241 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 15%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 117.1 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 26% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.يذكر أن القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، المقدمة إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص، قد ارتفعت في شهر يوليو الماضي لتبلغ 2324 مليار ريال مقارنة بنحو 2034 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).ووفقا لـ«ساما»، زادت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية للقطاع الخاص بنهاية شهر يوليو 2022 لتصل إلى 2213 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 14%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 111.1 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 26% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.