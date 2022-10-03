تُوقع وزارة المالية السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة. وتعكس هذه الخطوة مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين.ويتوقع صندوق النقد، أن تصبح المملكة واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، على أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% هذا العام.وأوضح وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، أمس، أنه ناقش مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في الرياض.وأضاف الوزير، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: «التقيتُ اليوم مدير عام صندوق النقد الدولي، وبحثتُ معها مجالات التعاون بين المملكة والصندوق، بما في ذلك تنمية القدرات وإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض».وأكد الجدعان، خلال الاجتماع على دعم المملكة لجهود الصندوق في التخفيف من تأثير أزمة الغذاء، وموقفها الداعم والمستمر للدول المحتاجة لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة، ومساهمات المملكة خلال العام الماضي لدعم المنطقة والدول الأكثر تضرراً.