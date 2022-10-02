أطلق البنك العربي الوطني اليوم (الأحد) 2 أكتوبر 2022، هويته الجديدة ليزاول نشاطه المصرفي تحت مسمى anb، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس صلاح بن راشد الراشد، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي عبيد بن عبدالله الرشيد وكبار مسؤولي البنك.

وبهذه الخطوة يدشن anb عهداً جديداً في مسيرته وبما ينسجم مع مفهوم المصرفية العصرية القائم على السرعة والسهولة في توفير الحلول المصرفية والمالية المبتكرة التي تثري تجربة عملائه، وتواكب تطلعاتهم، لتكون بمثابة انطلاقة نوعية تعزز من دوره الريادي ومكانته كأحد أعرق المؤسسات المصرفية في السعودية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«anb» عبيد بن عبدالله الرشيد: «إن الهوية الجديدة بتفاصيلها المبتكرة كليّاً جاءت نتاجاً لرحلة تحول واسعة النطاق بدأناها منذ عام 2021 من خلال وضع إستراتيجية تمتد إلى خمس سنوات، وترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوظيف الأفكار المبتكرة، وخلق الفرص المواتية للنمو، مع تحفيز خطوات التحول الرقمي وتنويع الحلول المصرفية».

وأضاف الرشيد أن النشاط المصرفي يشهد اليوم تغيّراً جذرياً في مفهومه وأهميته، من خلال الدور المتزايد للخدمات الرقمية في حياة الأفراد ومجتمعات الأعمال، ما يحتّم على البنك أن يكون شريكاً موثوقاً لهم في اتخاذ قراراتهم المرتبطة بأعمالهم وحاجاتهم الحياتية ومستقبلهم، وبالمقابل فإن العميل بدوره أصبح شريكاً هو الآخر وأكثر تفاعلاً في تنفيذ وتلبية حاجاته المصرفية من خلال الاعتماد المتنامي على الحلول الذكية التي تتيحها المساحة الواسعة من التقنيات المصرفية سريعة التطور.

يشار إلى أن «anb» أطلق حملة تسويقية للتعريف بهويته الجديدة تحت شعار: «نحو مصرفية سهلة وسريعة»، في الوقت الذي بدأ فيه بتطبيق الهوية الجديدة على كافة فروعه، إلى جانب تطبيقاته ومنصّاته الإلكترونية بما في ذلك مراكز التحويل المالي Telemoney، وanb capital الذراع الاستثمارية لـ«anb».