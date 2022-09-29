افتتحت في مدينة جدة أخيراً، مساحات العمل المشتركة الفريدة من نوعها والتي تعد الأضخم في المدينة حتى الآن، إذ صممت بعناية لخدمة المهنيين ورجال الأعمال ذوي التفكير المتشابه من مجالات مختلفة.وتمتد «جرافيتا» على مساحة 3200 متر مربع، وتغطي الطابق التاسع بالكامل من مبنى جميل سكوير المرموق في قلب الوسط التجاري للمدينة على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية).ويعد المبنى من أكثر المجمعات التجارية تميزاً وحداثة، ويستضيف نخبة من الشركات العالمية في مكاتبه مثل «برايس، ووتر هاوس كوبر، وأسترازينيكا، ومايكروسوفت، وأوراكل، وبروكتر وغامبل، ومارس، وديور، وغيرها».أتى المفهوم الكامن وراء «جرافيتا» وفقاً لرؤية شركة هادية عبداللطيف جميل، التي تعد من بين أفضل شركات الاستثمار والتطوير العقاري في المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية واكتسبت خلال العقدين الماضيين سمعة فارقة بالتميز، ونجحت في الاستثمار والتقيد بالمعايير لتحقق شهرة عالمية بتطوير المباني التجارية والسكنية والسياحية الفخمة في المنطقة، وتمتد استثماراتها عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.واتضحت جهود فريق مصممي «جرافيتا» في نجاح التصميم الداخلي الذي يقدم مساحات مكتبية ومرافق عملية تركز على توفير مساحات خاصة متميزة ووفيرة وإطلالة بانورامية على المدينة الساحلية، لتعطي طابعاً مريحاً وحيوياً يسمح للأعضاء بالتأمل والتفكير الإبداعي والإنتاجية بأقصى درجاتها.