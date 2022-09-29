أعلن تطبيق (شفت) عن إضافة مطار الملك خالد بالرياض إلى قائمة المواقع التي يمكن من خلالها استلام السيارة بنظام التأجير الإلكتروني بعد حجزها وإتمام كافة الإجراءات من خلال التطبيق عبر الهواتف الذكية، كما تم تدشين ولأول مرة خدمة حجز السيارة بسائق والتي تم اختيار مطار الرياض لإطلاقها تمهيداً لتعميمها، وذلك في إطار إستراتيجية التطبيق للتوسّع في تقديم خدماته النوعية لعملائه، وذلك عقب النجاح المميز الذي حققه تطبيق (شفت) لتأجير السيارات من خلال خدمة التأجير الإلكتروني في مدن المملكة.وتتيح خدمة التأجير الإلكتروني إمكانية استئجار العميل للسيارة عبر تطبيق (شفت)، وتنفيذ إجراءات الحجز وإصدار تفويض (تم)، واستلام السيارة عبر خطوات يقوم بها العميل من خلال التطبيق دون تفاعل بشري ولا معاملات ورقية وقوائم انتظار، وسيتمكن العملاء من استئجار السيارة بنظام الساعة ونصف يوم ويوم كامل فما فوق.يذكر أنه يمكن حجز سيارة بسائق من خلال التطبيق للتوصيل إلى نقطة محددة أو بنظام التأجير بالساعة حسب رغبة العميل، وما يميز هذا الجانب بأن جميع سائقي (شفت) هم موظفون رسميون في الشركة حاصلون على دورات متخصصة في خدمة العملاء، كما أن السيارات يُراعى فيها أعلى معايير السلامة والجاهزية والنظافة، ومجهزة بأنظمة تتبّع إلكترونية لضمان جودة الخدمة والسيارة.وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق (شفت) خالد السليمان، بأن رؤية التطبيق هي بناء منصة تنقّل موحدة ومتكاملة رائدة لتنقّل الأفراد والمنتجات، من خلال مجموعة من 7 خدمات في مجال النقل تستهدف العملاء الأفراد والشركات، والشراكة مع مطار الرياض ستكون إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية (شفت)، وبين أن العملاء سيتمتعون بعملية سلسة ومؤتمنة بالكامل تستغرق أقل من ثلاث دقائق، وقريباً ستطلق خدمة حجز سيارة بسائق في الرياض وستعمم في كافة المدن الرئيسية.من جانبه، أشار الشريك المؤسس ومدير تقنية المعلومات أحمد حسن أن «تطبيق (شفت) المدعوم بأعلى المعايير البرمجية والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، يمكِّن العملاء من التنقل بسلاسة وباستخدام منصة واحدة فقط».