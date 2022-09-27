سجل الجنيه الإسترليني أدنى سعر في تاريخه أمام الدولار الأمريكي خلال تداولاته أمس (الإثنين)، إذ بلغ سعر الجنيه 1.03565 لكل دولار، متراجعاً بنسبة 23.47% خلال العام الحالي 2022، ليفقد الجنيه الواحد نحو 0.32 دولار.وسجل الجنيه خلال تداولاته أمس، أقل سعر في تاريخه مقارنة بالدولار، أما في ما يختص بقيمة الجنيه بالريال السعودي، كسر الجنيه مستوى 5 ريالات، وأصبحت قيمة الجنيه للريال نحو 3.8837 ريال سعودي، نظراً لارتباط الريال بالدولار عند سعر 3.75 ريال لكل دولار.وانخفضت معظم العملات بعد ارتفاع الدولار لمستويات قياسية أمام العديد من العملات الأخرى، بعد قرار الفيدرالي رفع الفائدة يوم الأربعاء الماضي.وتراجعت الليرة التركية لأدنى مستوى تاريخي لها أمس (الإثنين)، وبلغت قيمة الدولار نحو 18.45837 ليرة.وتراجعت العملة بنسبة 39.67% خلال العام الحالي 2022، واكتسب الدولار نحو 5.24 ليرة في العام الحالي 2022.إضافة إلى تراجع اليورو في العام الحالي بنسبة 16.08%، بعد أن كانت قيمة اليورو تعادل 1.13835 دولار، فيما تراجعت خلال تداولاتها أمس إلى مستوى 0.95526 دولار.وتراجعت عملة الكرونة السويدية بنسبة 26.93% في العام الحالي، ليصل سعر الدولار إلى 11.47262 كرونة سويدية، بعد أن كان سعر الدولار العام الماضي عند مستوى 9.03821 كرونة.