كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن الأداء المالي للقطاع المصرفي السعودي شهد تعافياً مقارباً لمستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط العائد على الأصول نسبة 2% خلال عام 2022، مقارنة بنسبة 2.1% خلال عام 2019.وتوقعت الوكالة، في تقرير لها، أن يستمر نمو الائتمان المرتفع خلال النصف الثاني من عام 2022، ليصل إلى 15% خلال عام 2022، وهذا بدعم من الأداء الأعلى من المتوقع في محفظة الرهن العقاري.وبينت أنها لا تزال تعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة وتشبع السوق سيحدان من نمو محفظة الرهن العقاري، فيما سيبدأ إقراض الشركات في المساهمة في دعم نمو القروض.وبينت أن الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة ستعمل على تغذية هوامش البنوك السعودية، مما سيؤدي إلى ارتفاعها بنهاية العام الحالي.وأشارت إلى أن تزايد مخاطر حدوث ركود في أمريكا وأوروبا، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يضغط على البيئة التشغيلية، خصوصاً في ظل التوقعات بانخفاض أسعار النفط مقارنة بعام 2022.