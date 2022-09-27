لبى المستشار الألماني، برفقة وزير المالية محمد الجدعان، دعوة حفل الاستقبال الذي أقامته شركة الجفالي بالتنسيق مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في المملكة، وبحضور نخبة من الشخصيات الاجتماعية، حيث تواجد في الحفل عدد من سيدات المجتمع والفنانات وطالبات جامعة عفت، اللاتي استمع منهن المستشار الألماني عن التطور والتقدم اللذين تعيشهما المرأة السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030، كما التقى عضوات برنامج استكشاف للتبادل الفني والثقافي بين السعودية وألمانيا، والذي ترعاه وزارة الخارجية الألمانية ومعهد قوتا. وركز المستشار الألماني حواره معهن على الدعم الفني للسيدات السعوديات بشكل عام، وفي برنامج استكشاف وعن وضع الاقتناء الفني في السوق السعودية.ورحب رئيس مجلس إدارة شركة الجفالي خالد الجفالي بزيارة المستشار الألماني السيد أولاف شولتس، وشكره على تلبية دعوة حفل الاستقبال بالرغم من جدول برنامجه المزدحم خلال جولته في المنطقة التي شملت المملكة، مشيداً بدور المستشار المهم في تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأضاف: «تعد زيارة فخامة المستشار إلى المملكة بمثابة امتداد للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، اللذين تربطهما أيضاً العديد من الجوانب والعوامل المشتركة».