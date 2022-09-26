إذا كنت تحب الأجهزة التقنية الرائعة، وخاصة الهواتف الذكية الأنيقة، فإليك شيئا يجعلك متحمسا! أعلنت شركة هواوي تك انفستنمت العربية السعودية عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية، HUAWEI nova Y90. إنه هاتف مثالي للمستخدمين الشباب الذين يبحثون عن تجربة مشاهدة غامرة، وعمر بطارية محسن مع HUAWEI SuperCharge1 بقوة 40 واط وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة2. وما يجعله أكثر جاذبية سعة التخزين التي تبلغ 128 جيجابايت ونظام الكاميرا الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل والتي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو أمر مثير للإعجاب.

ويطلق على HUAWEI nova Y90 اسم النجم القوي، حيث يأتي مع شاشة ضخمة، ويتوفر باللون الأخضر Emerald Green، الأسود، Midnight Black والأزرق Crystal Blue، وهو متاح للطلبات المسبقة في السعودية حتى 28 سبتمبر ابتداء من 859 ريالا سعوديا على موقع هواوي الرسمي ولدى تجار التجزئة المعتمدين مع عرض خاص خلال هذه الفترة بحيث يمكن للمشتري أن يحصل على هدايا قيّمة مكونة من: سماعات HUAWEI FreeLace Lite واشتراك HUAWEI Music و HUAWEI Video مجانا لمدة 6 أشهر و Mobile Cloud 50GB جيجا بايت لشهرين و HUAWEI Care يشمل حماية للشاشة لمدة 3 أشهر وضمان سنتين ساري في دول الخليج ومصر.

شاشة HUAWEI Edgeless FullView مقاس 6.7 بوصة للحصول على مجال رؤية أوسع

يتميز هاتف HUAWEI nova Y90 بشاشة عرض كاملة دون حواف HUAWEI Edgeless FullView مقاس 6.7 بوصة، حيث يتيح لك عرض المحتوى الخاص بك على نطاق أوسع. كما تمنحك الحواف فائقة النحافة نسبة الشاشة إلى الجسم عالية تبلغ 94٪، والتي إلى جانب معدل تحديث الشاشة 90 هرتز تمنحك تجربةً غامرة وأكثر سلاسة - وبخاصة عند ممارسة الألعاب. وإضافة إلى ذلك، ولتوفير تجربة قراءة مريحة، تدعم شاشة هاتف HUAWEI nova Y90 ميزات مثل التحكم السلس في تعتيم الشاشة ووضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني لزيادة تحسين تجربة مشاهدة المستخدمين.

بخاصية الشحن الفائق مع HUAWEI SuperCharge بقوة ٤٠ واط

يمنحك هاتف HUAWEI nova Y90 ميزة الشحن الفائق بقوة 40 واط. وعند القيام بشحن الجهاز لمدة 10 دقائق فقط يمكنك تشغيل هاتفك الذكي لساعات. كما يمكنك الاستمتاع بـ 2.3 ساعة من الألعاب فقط عن طريق شحن الهاتف لمدة 10 دقائق. وإضافة لذلك، يحتوي هاتف HUAWEI nova Y90 على وظيفة مساعد صحة البطارية للكشف بذكاء عن حالة صحة البطارية، وتذكير المستخدم باتخاذ إجراء في الوقت المناسب. ليس ذلك فحسب، بل إنه يجعل الشحن أسرع وأكثر ذكاء وأمانا مع طبقات متعددة من الحماية.

بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة لعمر بطارية يدوم طويلا

لم يعد الهاتف الذكي المزود ببطارية صغيرة كافياً لنمط حياتنا الحالي. ولكن مع هاتف HUAWEI nova Y90، يمكنك استخدام الهاتف لمدة يوم كامل بعد الشحن الكامل للبطارية الكبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة. وبفضل عمر البطارية الطويل الأمد، لا داعي للقلق باستمرار بشأن نفاد البطارية. وبدلاً من ذلك ما عليك سوى الاسترخاء والاستمتاع بالترفيه.

مساحة التخزين الكبيرة

نظراً إلى أن هاتف HUAWEI nova Y90 يأتي بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مساحة تخزين واسعة لتطبيقاتهم أو ألعابهم أو ملفاتهم المفضلة للعمل والدراسة.

نظام الكاميرا الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي للحصول على صور عالية الدقة

كونك مثل معظم الناس، فأنت تستمتع بالتقاط الصور للحظات حياتك، ولتأخذ وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك إلى المستوى التالي. ويتكون نظام الكاميرا الثلاثية المدعم بالذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل في هاتف HUAWEI nova Y90 من كاميرا رئيسية عالية الدقة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ما يوفر لك تجربة تصوير رائعة. وعلاوة على ذلك، يتيح الوضع الليلي الفائق للمستخدمين التقاط مشاهد ليلية، حتى في ظل بيئة تصوير منخفضة الإضاءة، بتفاصيل أكثر إشراقاً ووضوحاً.

لم يكن من السهل من قبل التقاط هدف متحرك، ولكن وبفضل وظيفة لقطة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد خوارزمية اكتشاف الحركة المطورة ذاتياً من هواوي. وباستخدام هذه الميزة، يمكنك اليوم التقاط صور لأي أهداف وأشياء متحركة لاغتنام كل لحظة مثيرة. ومن المثير للاهتمام أن الهاتف يأتي أيضاً مع بعض الميزات المفيدة التي تساعدك على تحقيق إبداعك. ويدعم هاتف HUAWEI nova Y90 التسجيل الأمامي/الخلفي المستمر للتبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية. كما يأتي مع مجموعة واسعة من قوالب الفيديو المدمجة لتمكين إنشاء الفيديو بنقرة واحدة.

متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر

ويتوفر أيضاً متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن في هاتف HUAWEI nova Y90، حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.