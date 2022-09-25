احتفى فندق «شانغريلا جدة» باليوم الوطني الـ92 للمملكة في أجواء مليئة بالبهجة والوطنية غردت فيها ألحان العود أجمل وأشهر الأغاني الوطنية التقليدية والحديثة.

وتضمنت الاحتفالات تقديم نخلة فريدة من نوعها تم تشييدها في مقهي كوبا الذي اشتهر بتقديم أجود أنواع الشوكولاتة وخيارات القهوة.

وقد أمضى طاقم الحلويات بقيادة خبير الشوكولاتة الشيف التنفيذي توني هويل أكثر من 100 ساعة لتشييد النخلة المغطاة بـ380 كيلوغراماً من الشوكولاتة.

كما تم تقديم شوكولاتة بشعار السعودية لضيوف مقهى كوبا وأيضا كيكة دائرية الشكل رُسمت عليها خريطة السعودية تم إهداؤها للضيوف المقيمين في الفندق مع بطاقة تهنئة من المدير العام لفندق «شانغريلا جدة» ألكسندر بلير.

فيما أضيء المبنى باللون الأخضر إضافة إلى تصميم لافتة ضخمة بطول 9 أمتار زودت بإضاءة ليد تحمل عبارة (أحب السعودية) عند مدخل الفندق، ليصبح المكان الأمثل لالتقاط الصور من قبل الضيوف وزوار الفندق.