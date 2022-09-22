احتفل باليوم الوطني الـ92 للسعودية في فندق «بارك حياة جدة».

وطني (أُحبّكَ) يـا ضـيـاءَ مـحبّةٍ.... نٌقِشَت على وحيِ الهُدى في جيني

إن كان نبضُ القلبِ يُهديكَ الجوى.... فالـروحُ تـَفـْدي عـامـكَ الـتـسـعـينِ

تحتفل المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمرور 92 عامًا على تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله الذي أسسها على مداد المحبة والسلام.

وهنا في جدة، بالمملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر 2022، شاركنا الاحتفال باليوم الوطني الثاني و التسعين للمملكة العربية السعودية، وكن جزءا منه، من خلال التخطيط لإقامتك مع العائلة والأصدقاء في فندق بارك حياة جدة، واكتشف فن الفخامة الأصيلة والأنيقة بأجنحة فندقيّة مميزة ذات تصاميم معاصرة، ومنتجع صحي عالمي المستوى، وتجربة طهي استثنائية لا تُنسى!.

ابدأ يومك بفخامة في مطعم أندلسية الحائزة على العديد من الجوائز، والمطلة بمناظر بانورامية على البحر الأحمر وعِش تجربة فطور مميزة. متع حواسك في رحلة خالدة في ذاكرة السعادة، حيث نأخذ ذوقك في رحلة حول المملكة مع برانش خاص على الطراز السعودي الذي يتميز بأطباق تقليدية شهية من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من إعداد طهاتنا السعوديين الموهوبين، وذلك من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر وحتى يوم السبت الموافق 24 سبتمبر

ويمكن للضيوف تعزيز تجربة عطلتهم من خلال عروض خاصة مصممة خصيصًا للاحتفال باليوم الوطني السعودي.

عن فندق بارك حياة جدة - يقع الفندق وسط الحدائق الرائعة الممتدّة على طول كورنيش جدّة، حيث المناظر الطبيعية الساحرة، والتى تجعل من هذا المنتجع الفخم مقصداً استثنائيا للراحة والاسترخاء.

يبعد الفندق ٤٥ دقيقة عن مكة المكرمة، و ٣٠ دقيقة عن مطار الملك عبد العزيز الدولي.

صَمّمَ الفندقَ المصممان الفرنسيان المبدعان: جيل قيفت، وباتريس هارت. يحتوي الفندق على ١٤٢ غرفة للنزلاء بما في ذلك ۱٥ جناحاً فاخراً.

في فندق بارك حياة جدة، نحن ملتزمون بجعل إقامة كل ضيف تجربة رائعة وفخمة منذ لحظة وصوله من خلال اهتمامنا بالتفاصيل، وتقديم الخدمة بكل احترافية.

لمزيد من المعلومات والحجز، يرجى الاتصال بنا على ۰۰٩٦٦۱٢٢٦٣٩٦٦٦

أو زيارتنا عبر الرابط Jeddah.park.hyatt.com