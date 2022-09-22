تهنّئ «هوبلو» المملكة العربية السعودية على إنجازاتها العظيمة بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف 23 سبتمبر، وتغتنم هذه الفرصة لتستحضر عملية التطوّر التي مرّت بها الدار.

انطلقت المملكة العربية السعودية في إحدى أهم وأبرز رحلات التطوّر التي شهدها العالم على الإطلاق.

فقد حرصت المملكة، فيما كانت تستشرف آفاق المستقبل، على صون تراثها العريق وبنَت عالماً سابقاً للعصر يزاوج ما بين التقاليد والابتكارات الحديثة.

ومن جهتها، عزمت الشركة السويسرية لصناعة الساعات على ترسيخ مكانتها المرموقة وتوسيع آفاق أعمالها في المملكة، تماشياً مع رؤيتها المُلهِمة.

فقد حطّت العلامة رحالها في منطقة الخُبر في العام 2016 من خلال افتتاح أول متجر لها في المملكة، وهو أحد أكبر متاجرها المنتشرة حول العالم.

ثم افتتحت الدار خمسة متاجر، آخرها في مركز الخيّاط بجدّة، مما عكس التزامها بالوصول إلى عشّاق الساعات، بحيث أبدى العملاء في السعودية اهتماماً متزايداً بساعات هوبلو.

منذ أن أبصرت علامة هوبلو النور وهي تُبدع في إعادة ابتكار القطع الكلاسيكية بلمسة معاصرة، وتلقي الضوء على فن انصهار المهارة الحرفية والطابع الحديث، فأمست بصمتها الجمالية التي لاقت استحساناً واسعاً لدى عشّاق الساعات السعوديين.

وقد سنحت لهم الفرصة لاستكشاف أحدث ابتكارات هوبلو وتجربتها في المتاجر التابعة لها.

كما التزمت الدار بفلسفتها المتمثّلة في شعار «كُن أولاً، فريداً ومختلفاً»، وحرصت على التمسّك بمعايير خدمتها الممتازة ومهارتها الإبداعية الفريدة، فاكتسبت ولاء عشّاق العلامة السعوديين واحترامهم.

من هذا المنطلق، ابتكرت هوبلو العام الماضي ساعة كلاسيك فيوجن محدودة الإصدار لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 2021، إشادةً بتراث المملكة العريق وتوجّهها الديناميكي المواكِب للعصر.

ولا بُد من الإشارة إلى أن دار هوبلو قد حققت مجموعة من الإنجازات والنجاحات خلال السنوات الأربعين منذ تأسيسها، وتُعتبر مكانتها المرموقة في المملكة العربية السعودية اليوم إنجازاً بارزاً أرادت الاحتفال به بمناسبة اليوم الوطني الذي يسجّل مرور 92 سنة على تأسيس المملكة.

حطّت علامة هوبلو رحالها في بعضٍ من أشهر الوجهات في المدن الكبرى حول العالم، وباتت تملك اليوم 5 متاجر في المملكة العربية السعودية: متجران في الرياض، ومتجران في جدة، ومتجر في الخُبر.

المتاجر التابعة لعلامة هوبلو في المملكة العربية السعودية: الرياض في مركز المملكة، بانوراما مول. جدة: في مركز الخياط، لو برستيج مول. وفي الخُبر، شارع الملك سلمان بن عبد العزيز، اليرموك.