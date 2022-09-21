أطلقت شركة «الصالح العقارية» حملتها التسويقية الكبرى لبيع أرض المستقبل، أحد أهم الأراضي العقارية الواعدة في محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض، وذلك تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية «تصفية»، والتي تعمل على تصفية المساهمات العقارية القائمة وفق الطرق الشرعية والنظامية.

وأعلنت «الصالح العقارية» المسوق الحصري لأرض «المستقبل» آلية بيع الأرض من خلال الأظرف المغلقة، وذلك يوم الأربعاء 16 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 12 أكتوبر 2022، وهو اليوم الأخير لاستلام العروض.

وتعد «المستقبل» فرصة فريدة من نوعها، حيث تتميز الأرض الممتدة على مساحة 2.472.213.6 م² مشاع بموقعها الإستراتيجي في الواجهة الحضارية من مدينة الخرج، والتي يزدهر بها العمران وتشهد العديد من القفزات التنموية لمزاياها ومقوماتها الاقتصادية الجاذبة للاستثمار. كما تمتاز الأرض بقربها من الطرق الحيوية كطريق حرض الدولي، ووجودها ضمن المناطق التي تعتبر ذات كثافة سكانية جيدة نظرًا لوجود عدد من المنشآت.

يُذكر أن شركة الصالح العقارية تأسست عام 2007 في محافظة الأحساء، وهي إحدى شركات مجموعة الصالح التجارية، وقدمت خلال مسيرتها مجموعة من الخدمات العقارية بطريقة مبتكرة وفريدة، أكسبتها شهرة واسعة ومكانة مرموقة ضمن كبرى شركات التسويق العقاري في المنطقة.