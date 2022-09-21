«الرشيد» الرعاية في إطار الجهود المجتمعية التي تضطلع بها الشركة لدعم كافة المشروعات التي تبرز النهضة التي تشهدها المملكة في ظل القيادة

أعلنت شركة إتقان العقارية رائدة التسويق العقاري بالمملكة رعايتها الذهبية لمعرض «مشروعات مُدن مُتميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022»، الذي تقيمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ ينطلق في 24 سبتمبر 2022 على مدى 5 أيّام مواكبة لذكرى اليوم الوطني للمملكة 92.

يشار إلى أن هذا الحدث المميز ينطلق بمشاركة عدد من الجهات الحكومية مثل: وزارة النقل، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للعقار، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج الإسكان، وأمانات المناطق.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن رعاية الشركة للمعرض في إطار المشاركة الفاعلة بإبراز ما تشهده المملكة من تطور ونهضة وتقدم لاسيما في مجال بناء المدن الذكية ذات الطابع المعماري المميز.

ونوه «الرشيد» بما يستعرضه المعرض للزائرين في أجنحته وأركانه من مشروعات المدن المتميزة في المملكة، ومنها (مشروع سبارك، ومشروع أمالا، ومشروع تطوير البحر الأحمر، ومشروع ذا لاين، ومشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومشروع تطوير وسط جدة)، منوهاً بدور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانات المناطق بالارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والسكنية في جميع مُدن المملكة، من أجل تحقيق أعلى معايير الجودة وتنفيذ مُدن ذكية ترفع من جودة الحياة.

ولفت «الرشيد» إلى أن الشركة ستشارك بجناح متميز يستعرض منجزات وأعمال ومشاريع الشركة في مجال التطوير والتسويق العقاري الذكي، كما سيطلع الجناح زواره على منتجات الشركة ومشاريعها الجديدة في مناطق المملكة.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس ماجد الحقيل على دعوته لشركة إتقان العقارية الراعي الذهبي للمعرض، سائلاً الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها في ظل القيادة الرشيدة، وأن يديم الأمن والأمان في ربوعها.

يُذكر أن «معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022»، سيُواكب احتفالات المملكة في اليوم الوطني الـ 92 من خلال استعراض مُنجزات أصبحت واقعاً ملموساً في شتّى المجالات.