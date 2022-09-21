أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» انضمامه لمنصة «بُنى» للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار حرص بنك ساب على توفير أفضل الوسائل المبتكرة لإثراء تجربة العميل، إذ تمكن المنصة من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة، وبتكلفة مناسبة وفاعلية عالية.

وتعد منصة «بُنى» أول منصة عربية متخصصة في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بعملات متعددة في المنطقة العربية، وتقدم حلول الدفع الحديثة المتوافقة مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية. وتهدف المنصة لزيادة فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة، إضافة إلى تقوية العلاقات الاستثمارية مع الشركاء التجاريين العالميين.

وعلق الأستاذ ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في بنك «ساب» قائلاً:«نفخر بانضمامنا لمنصة «بنى» حيث تتماشى هذه الشراكة مع خطط البنك للتحول الرقمي وتقديم أحدث حلول الدفع المصرفية بما يتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية. وتحقيق التكامل لتعزيز إدارة عمليات الدفع في المنطقة باعتماد أحدث التقنيات وأكثرها أماناً». مؤكداً أن بنك ساب يسعى دائماً لتأكيد التزامه برؤية المملكة 2030 وتعزيز المبادرات الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والمالي في المملكة والمنطقة ككل».

من جهته قال السيد مهدي مانع، الرئيس التنفيذي لمنصة «بنى» للمدفوعات العربية: يسعدنا أن نرحب بالبنك السعودي البريطاني (ساب) كمشارك في بُنى، وأنه ليسرنا مواصلة التعاون مع ساب لتعزيز المدفوعات عبر الحدود بما يتوافق مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية. مع انضمام المزيد من البنوك إلى بُنى من دول مختلفة، فإننا نعمل على إثراء شبكتنا وتحقيق رؤيتنا لتمكين الاقتصادات وتعزيز التكامل داخل العالم العربي. وفي هذه المناسبة، أتوجه بالشكر إلى البنك المركزي السعودي (ساما) على دعمه ورعايته المستمرين لمنصة «بُنى»