أطلق البنك العربي الوطني بالشراكة مع مستشفى الدرعية عضو تجمّع الرياض الصحي الثالث والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، مبادرة مجتمعية وطنية، لإجراء 92 عملية جراحية لتغيير المفاصل لمرضى الروماتيزم وخشونة المفاصل، وذلك للمرضى المسجلين في قوائم الانتظار.جاء ذلك، خلال حفل توقيع الشراكة المجتمعية (الإثنين) الماضي بمقر مستشفى الدرعية، وبحضور كل من الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور عبدالله الخثلان، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم الدكتور محمد عُمير، وكبار المسؤولين التنفيذيين لدى شركاء المبادرة.وجاءت هذه المبادرة المجتمعية المستدامة بما تجسّده من قيم التكافل الاجتماعي تفعيلاً للشراكة البنّاءة بين القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية والتنموية والخيرية، لبلورة المشاريع العلاجية التي تسهم في التخفيف من معاناة الانتظار للمرضى الذين يعانون من صعوبات الحركة والتنقل بسبب أمراض الروماتيزم وخشونة الركبة.وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، عن اعتزاز البنك بإطلاق هذه المبادرة تزامناً مع اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بما تحمله الذكرى من معاني التلاحم والوفاء للوطن وقيادته وأبنائه.