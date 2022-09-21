كرّم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، البنك الأهلي السعودي لفوزه بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان ضمن فئة القطاع الخاص 2022 في السعودية، وذلك تقديراً لدوره الريادي ودعمه لتنمية قطاع الإسكان، بحضور وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي.جاء ذلك، خلال حفل توزيع النسخة العشرين من جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان الذي أقيم أخيراً في الرياض، حيث سلم الحقيل، عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي الجائزة، وذلك لدور البنك الفاعل في توفير السكن الكريم للأسر السعودية ضمن المبادرة النوعية التي أطلقها البنك في سياق دعمه للجهود الحكومية بتوزيع 500 وحدة سكنية في 25 منطقة في المملكة للأسر الأشد احتياجاً، خلال المرحلة الأولى من مبادرة البنك للإسكان التنموي والتي تعد الأضخم من نوعها.