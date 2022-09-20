* العمودي يشارك الوطن فرحته بمناسبة اليوم الوطني

* البرج ريادة في التشخيصات المختبرية

* افتتاح 30 مختبرا في عام 2022

عززت مختبرات البرج الرائدة في مجال التشخيص الطبي والاستشارات مكانتها في المملكة بافتتاح 30 فرعاً جديداً في عام 2022 ليصبح مجموعها 72 فرعاً موزعة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، تقدم فيها أفضل الخدمات المخبرية المتميزة بصورة كاملة وبجودة عالية. ويأتي توسع مختبرات البرج في المملكة من منطلق حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تركيز الجهود في هذا القطاع المهم.

وتزامناً مع اليوم الوطني السعودي احتفت مختبرات البرج بهذه المناسبة الغالية بإطلاق مجموعة من الباقات والعروض تناسب مختلف الاحتياجات احتفاءً بمرور 92 عاما منذ توحيد المملكة العربية السعودية، حيث يحتفل المواطنون والمقيمون بظهور كثير من الإنجازات التي تمت في جميع المجالات، من أهمها المجال الصحي والذي يهدف إلى استمرارية تطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة.

وهنأ الدكتور سعيد العمودي، الرئيس التنفيذي لمختبرات البرج حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان وولي عهد الأمين والشعب السعودي والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني، كما وأكد بهذه المناسبة «تجديد مختبرات البرج وعدها بالالتزام برفع مستوى جودة الحياة وتحسين الخدمات الصحية حمايةً لأجيالنا القادمة وإسهاماً إيجابياً منها لتحقيق رؤية ٢٠٣٠».

كما وصرح العمودي «ستواصل مختبرات البرج تعزيز مكانتها كونها أكبر المختبرات الطبية في المملكة العربية السعودية والإستفادة من سمعتها كشركة رائده في هذا المجال تقدم خدمات غير مسبوقة، وتلبي الطلب المتزايد على خدمات مختبرات البرج من قبل عملائها».

وأضاف«إننا نبذل جهودنا وفق الخطة الموضوعة منذ أكثر من 20 عاماً للريادة في مجال الخدمات التشخيصية والاستشارية للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة إلى عملائنا الكرام وزيادة ثقة المرضى بمختبرات البرج وشركائها».

والجدير بالذكر أن مختبرات البرج قدمت أفضل خدمات المختبرات والاستشارات الطبية للملايين من المرضى عن طريق أحدث الأجهزة التي تتميز بدقتها وسرعة نتائجها حيث تصدر البرج أكثر من 16.3 مليون اختبار في السنة ولديها 83 اعتماداً دولياً. بالإضافة إلى أن مختبرات البرج هي أول مختبـر خاص في المملكة لعلم الوراثة الجزيئية Molecular Genetics ويقدم خدمات طبية رقمية غير مسبوقة ونتائج اختبارات دقيقة مدعومة بأربعة وعشرين عامًا من الخبرة.

نبذة عن شركة مختبرات البرج الطبية

تأسست شركة مختبرات البرج الطبية عام 1998 في جدة وتوسعت لتصبح أكبر سلسلة من المختبرات الخاصة في السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في أربع دول، اليوم أصبحت مختبرات البرج من أكبر المعامل الخاصة في دول الخليج وتتوسع حاليًا في القارة الأفريقية. تخدم فروع مختبرات البرج للتشخيص حوالي 15000 زائر يوميًا، وشريك تشخيصي مع أكثر من 5000 مستشفى وعيادة، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف شركات الأدوية في مجال الطب الدقيق. كوننا شركة رائدة في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا، نسعى دائمًا إلى أن نكون الأفضل في مجال خدمات الرعاية الصحية، لتحسين صحة المجتمع، وتقديم تجربة مميزة للعميل من خلال تطويرها بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات وأحدث التقنيات العالمية.