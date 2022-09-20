أعلنت شركة مفاز العربية موافقة وزارة التجارة على تعديل نظامها وسجلها التجاري بإضافة مجموعة الأنشطة المهنية المرخصة ليصبح بذلك اسم الشركة «مفاز العربية للاستشارات المهنية - مساهمة مهنية مقفلة»، وبذلك تكون أول شركة مساهمة مهنية في المملكة العربية السعودية تقدم الأنشطة المهنية تحت مظلة واحدة.جاءت هذه التعديلات بناءً على توصية مجلس الإدارة وبموافقة من الجمعية العمومية بغرض استكمال منظومة التقييم وتفعيل الأنشطة المهنية الأخرى المتخصصة في مجال الاستشارات الهندسية والقانونية والأعمال.وبهذه المناسبة، تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد صالح الهندي، قائلاً: تقوم رؤية الشركة على أن تكون مرجعية موثوقة، مكتملة العناصر، متكاملة الأدوات، توفّر كافة الاستشارات المهنية تحت سقف واحد، وأن الحصول على هذه الموافقة يدعم مسيرتها في أن تكون شريكاً ممكناً يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرامجها المصاحبة.وأخيراً تتقدم شركة مفاز العربية بخالص الشكر والتقدير والعرفان لوزارة التجارة على دعمها المستمر والمتواصل لتجاوز الصعوبات والتحديات ودورها اللامحدود في تعزيز المحتوى المحلي القائم على المعرفة والخبرات الوطنية.