أعلن «مصرف الراجحي» حصوله على موافقة البنك المركزي السعودي بعدم الممانعة من إتمام عملية زيادة حصته في شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، حيث أوضح المصرف في بيان له على «تداول» زيادة حصته في شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) لترتفع ملكيته إلى 35% من أسهم الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي الأستاذ وليد المقبل: «إن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي في إطـار تنمية دور المصرف الرائـد ومشـاركته الفاعلة في تحقيـق أهـداف رؤيـة المملكة 2030 عن طريق مساهمته في تطوير قطاع التأمين وارتباطه بالقطاع المالي».

وأضاف المقبل: «إن هذه الخطوة هي إحدى ركائز تنفيذ استراتيجية (مصرف المستقبل)، وستساهم في تحقيق شعار (ما بعد المصرفية) الذي أطلقه المصرف تزامناً مع إطلاق هويته الجديدة ليتجاوز كونه مصرفا يقوم على توفير المنتجات المصرفية إلى منظومة مالية رقمية متكاملة تهدف إلى تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء في قطاع التأمين والقطاع المالي والاستثماري معاً. الأمر الذي يعزز استمرار ريادة وتفوق المصرف في تقديم الحلول المالية للأفراد والشركات والجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية مما يسهم في استقرار وزيادة النمو في مجمل أعمال المصرف ونتائجه».