أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم (الجمعة) «الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2022»، وذلك تشجيعا للعمل التطوعي، وتحقيقا لمستهدفات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، المتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح الراجحي أن: إطلاق«الجائزة الوطنية للعمل التطوعي» يأتي امتدادا للنجاحات التي حققها الموسم الأول للجائزة في العام المنصرم، وتعزيزا لمفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، إضافة إلى استمرارية جهود الوزارة في رفع مستوى المبادرات والأعمال التطوعية، لتصبح نوعية، وذات أثر مجتمعي ملموس.

وتهدف «الجائزة الوطنية للعمل التطوعي» إلى تحفيز ممارسات العمل التطوعي بطريقة مستدامة لدى الأفراد والجهات، وإبراز وتكريم الممارسات التطوعية المتميزة، والقائمين عليها، للمساهمة في التنمية المستدامة لقطاع العمل التطوعي بالمملكة، إضافة إلى تعزيز جودة ونوعية الجهود والمبادرات التطوعية.

وتستهدف الجائزة ستُ فئاتٍ هي: القطاعات الحكومية، وغير الربحية، والخاصة، والتعليمية (الجامعات والكليات وإدارات التعليم)، والفِرق التطوعية، إضافة إلى الأفراد.

وتتضمن الجائزة 3 مسارات هي: الأول: الجهات: ممثلة بالقطاعات الحكومية، وغير الربحية والخاصة، إضافة إلى الجامعات والكليات وإدارات التعليم، والمسار الثاني: الفِرق التطوعية، بينما المسار الثالث هو: الأفراد (عموم المجتمع).

ودعت الوزارة للتقديم على الجائزة الجهات والأفراد الراغبين بالمشاركة في «الجائزة الوطنية للعمل التطوعي» إلى زيارة المنصة الوطنية للعمل التطوعي على الرابط: https://award.nvg.gov.sa/Files/NVG_Award.pdf، وذلك لمعرفة ضوابط المشاركة، إضافة إلى معايير التحكيم ومراحل الجائزة.

يذكر أن الموسم الأول للجائزة شهد تقدم عدد كبير من المشاركين، وكُرّم الفائزون بالجائزة ضمن حفل اختتام فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي في الخامس من ديسمبر 2021 بمدينة الرياض، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والمهتمين بالعمل التطوعي في المملكة.