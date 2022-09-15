عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة لقاء القيادات التدريبية، وذلك برئاسة مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي بن سعد القرني، وحضور عمداء وعميدات الكليات التقنية والاتصالات والرقمية للبنين والبنات ومديري المعاهد الصناعية والتشييد بمحافظات المنطقة للعام التدريبي 1444هـ. ويأتي هذا اللقاء امتداداً لسلسلة اللقاءات التي تحظى باهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهدف تأطير العمل المهني ورفع مستوى التعاون بين المنشآت التدريبية بما يتيح تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو تأهيل وتدريب أبناء وبنات الوطن لتلبية احتياجات قطاعات العمل من الفنيين والمهنيين السعوديين التي تعد أهم الركائز لبرنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد مدير عام الإدارة مرعي القرني على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة من حيث تأهيل وتطوير الموارد البشرية والقوى العاملة، وكشف موافقة محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد على انعقاد اللقاء الوظيفي بمنطقة مكة المكرمة يومي التاسع والعاشر من ربيع الثاني المقبل بإذن الله، الذي يستهدف 10 آلاف وظيفة للخريجين والخريجات ورفع الطاقة الاستيعابية بالشكل الذي يحقق التنمية المستدامة، وبناء الشراكات الاستراتيجية في قطاع الأعمال، وكذلك التأكيد على نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية العمل التقني والمهني وتشجيع الاستثمار في مجال التدريب الأهلي وريادة الأعمال والتوسع في المجالات التدريبية المتعددة التي تقدم الخطط الوطنية وتشارك فيها وتساعد في تحقيقها. كما نوه بأهمية الاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 عبر إطلاق 192 مبادرة وبرنامج احتفالي بمنشآت التدريب التقني بمحافظات المنطقة، والتي تتوافق وحجم هذه المناسبة الغالية التي تذكّرنا بقصة كفاح طويل للمّ شمل وتوحيد شتات هذه البلاد المباركة.

وقد استعرض اللقاء عددا من المواضيع كسد احتياج المنشآت التدريبية من الخامات والمستلزمات التعليمية، والتوجهات الحديثة في التنسيق الوظيفي، وآلية التوسع وفتح تخصصات جديدة، وتوفير ناد ثقافي رياضي لمنسوبي المنشآت التدريبية، إضافة إلى مناقشة آلية خدمة المجتمع والتدريب المستمر وآلية الاتصال المؤسسي ومتطلبات الجودة وتحقيق الاعتماد المؤسسي والاستدامة.