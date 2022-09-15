واصلت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، دعمها لدور روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، بتوقيعها عقد تخصيص أرض صناعية على مساحة إجمالية تبلغ 80749 م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، مع شركة «ماسك للخدمات اللوجستية» لإنشاء 84 مصنعاً جاهزاً بمساحات 700 م2 واستثمارات تصل إلى 85 مليون ريال.وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أن توقيع عقد تخصيص أرض صناعية مع شركة «ماسك للخدمات اللوجستية» يأتي في إطار سعي «مدن» لتوحيد الجهود وتعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، للمساهمة بفاعلية في مسيرة التحول الاقتصادي كأحد أركان استراتيجيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.وأشار إلى أن تمكين روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يُمثّل هدفاً استراتيجياً لـ«مدن» تسعى لتحقيقه بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والقطاعين العام والخاص، حيث تعمل على تطوير منتجات وخدمات جديدة وحلول تمويلية تُعزّز من تجربتهم بالمدن الصناعية، وتؤسس لبيئة متكاملة تسهم في جعل المملكة موطناً للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة للصناعة السعودية.وقال: «تمكّنت «مدن» من بلوغ آفاق جديدة في منظومتها الاستثمارية، حيث باتت تتسم بالنمو المستدام المتوافق مع معايير الاستدامة والجودة المعتمدة، لافتاً إلى احتضان المدن الصناعية لقرابة 1000 مصنع جاهز، 95% منها مُخصّصٌ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمارات النسائية».