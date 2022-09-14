أعلن السيد توني كريبس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتب للبنك السعودي البريطاني «ساب»، عن استراتيجية ساب تجاه الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG)، التي تشكل إحدى الركائز الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجية البنك 2025. كان ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، في مقر الإدارة العامة للبنك بالرياض.

وأكد السيد توني كريبس على أهمية التزام القطاع المالي بدعم الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في المملكة، لدعم مسيرة التنمية المستدامة. مشدداً على الدور المحوري الذي سيقدمه بنك ساب في هذا المجال، ودعم رؤية المملكة 2030، والطموح لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

وسلط السيد توني كريبس الضوء على أبرز المحاور التي يستهدفها البنك لتحقيق التنمية المستدامة للمملكة والمنطقة ككل. وتتضمن: تطوير المنتجات والخدمات لدعم رحلة انتقال العملاء، وتخصيص التمويل للأعمال الخضراء والمستدامة - حيث أصبح أحد أكبر القطاعات على مستوى العالم-، وكذلك العمل مع الجهات المعنية، والبنوك الأخرى لتطوير وتوحيد تصنيف الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG)عبر القطاع المالي، وتثقيف المجتمع بشكل عام حول هذا المجال.

وقال السيد توني كريبس: «بصفتنا أحد أهم المؤسسات المالية في المملكة، فإننا ملتزمون بدعم رؤية المملكة في مسيرتها لتحقيق هذا التحول، الذي سيدفع الشركات للاستثمار في التكنولوجيا، وتنمية أعمالهم مع الاستدامة كمحرك رئيسي».

وأضاف: «نطمح للريادة في هذا المجال، ليس لساب فحسب، ولكن لإنشاء منصة رائدة تقود القطاع المالي للمضي قدماً بتطبيق الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتعتبر هذه الممارسات حالياَ من أهم التوجهات العالمية، وتحظى باهتمام الجميع، وخصوصاً المستثمرين. وبصفتنا مؤسسة مالية، يجب علينا المساهمة في دعم وتطوير هذا التوجه في المملكة».