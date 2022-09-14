ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، أمس، 62.33 نقطة ليقفل عند مستوى 12084.45 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 137 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات: اللجين، وبوان، والسعودي الفرنسي، وصدق، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: معادن، والآمار، وأسواق العثيم، وسلامة، والوطنية، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.76 % و4.38 %.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 97.49 نقطة ليقفل عند مستوى 20997.43 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 35.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 2570 صفقة.