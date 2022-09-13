كشفت «تداول» في تقرير أصدرته، أخيراً، أن صافي مبيعات المستثمرين الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي بلغت 696.2 مليون ريال، إذ بلغ إجمالي مشترياتهم نحو 3.78 مليار ريال، فيما بلغت مبيعاتهم 4.47 مليار ريال.

وعلى النقيض تماماً، بلغ صافي مشتريات الأفراد السعوديين نحو 816.9 مليون ريال، إذ بلغت قيمة مشترياتهم نحو 10.64 مليار ريال، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 9.83 مليار ريال، وواصل كبار المستثمرين الأفراد رفع ملكياتهم في سوق الأسهم، بدخول صافي سيولة قيمتها 61 مليون ريال، بعد أن بلغت قيمة مشترياتهم نحو 6.21 مليار ريال، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 6.15 مليار ريال.

أما المستثمرون السعوديون المتخصصون فبلغت صافي مبيعاتهم 425.3 مليون ريال، بعد أن بلغت قيمة مبيعاتهم 1.24 مليار ريال، فيما راوحت قيمة مشترياتهم 811.7 مليون ريال.

وقامت الجهات الحكومية برفع نصيبها من الأسهم المحلية بشرائها أسهماً بلغت صافي قيمتها 171.5 مليون ريال، وكانت المؤسسات المحلية المصنفة سعوديةً زادت من شرائها في الأسهم بقيمة 643.7 مليون ريال، بعد أن بلغت قيمة مشترياتها 3.39 مليار ريال، وبلغت مبيعاتها 2.75 مليار ريال.

وكان مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» قد خسر خلال تداولاته الأسبوع الماضي نحو 308 نقاط، وكسر بها مستوى الـ 12 ألف نقطة، بعد أن شهدت معظم الأسهم تراجعاً ملحوظاً، خصوصاً بعد أن شهدت أسعار النفط تراجعاً ليومي (الثلاثاء، والأربعاء) وتداولها عند مستوى 87.5 دولار للبرميل.