كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لـ«عكاظ»، أن قطاعات الجملة والتجزئة والتجارة والمطاعم والفنادق في السعودية شهدت نمواً متزايداً بمعدل 6.3 % خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك في ظل ما يشهده القطاع في المملكة من ازدهار بفضل مجموعة السياسات الحكومية الاستباقية لدعم القطاع الخاص.وبحسب تقرير المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الثاني من العام الحالي، فإن قطاع الصناعات الغذائية استثمر فيه بمبلغ يصل إلى 221 مليار ريال في العام الماضي 2021، إذ أصبح مقدار القيمة السوقية لتطبيقات الأغذية والتوصيل 1.91 مليار ريال عام 2021، لافتاً إلى أنه من المقرر أن ينمو القطاع بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2026، وذلك وفق تقرير المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الثاني من العام الحالي 2022.ووفقاً للتقرير، فإن قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة أصبح مثيراً للاهتمام أكثر من أي وقت مضى، وذلك بدءاً من المقاهي الحديثة إلى الفود ترك العصرية والمطاعم الفاخرة في كافة المدن، ولهذا السبب وغيره يتدفق المستثمرون على هذا القطاع؛ ما ساعد على جمع أكبر قدر من عمليات التمويل في المملكة حتى الربع الثاني من عام 2022.221 مليار ريال استثمارات الصناعات الغذائية العام الماضي1.91 مليار ريال القيمة السوقية لتطبيقات الأغذية والتوصيل10 % نسبة النمو المتوقع سنوياً للقطاع حتى عام 2026