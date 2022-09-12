تشارك مجموعة stc الممكن الرقمي الرائد في المنطقة، بالنسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022 والتي تستضيفها الرياض غداً، عبر استعراض مجموعة من الحلول الرقمية المتكاملة ابتداءً من البنية التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي الممكنة لتطبيقاته لتخدم قطاعات متعددة مثل القطاعات الصحية والبحثية والزراعية والمجتمعية.

وتستعرض stc من خلال تواجدها في القمة عددا من تقنيات الذكاء الاصطناعي بالقمة، ومنها تقنية السلامة المرورية والتي تساعد في الكشف عن الحوادث المرورية المتوقعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تقيس مدى احتمالية وقوع الحوادث، بناء على عدد من العوامل منها السرعة والكثافة المرورية وغيرها من العوامل التي من شأنها أن تتوقع مناطق الخطر المحتملة، الأكثر تعرضاً للحوادث.

وتشارك stc في جلسات حوارية للحديث عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تستعرض stc عدداً من الحلول الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تطوير المدن والمجتمعات الذكية، فضلاً عن عرضها لخدمات الأشعة التشخيصية التي تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الكشف المُبكر عن أمراض السرطان، إضافة إلى استخدام تقنية خيال الذكاء الاصطناعي في إنشاء صور من أوصاف نصية، وأخيراً تقنية التنبؤ بصحة الثروة الزراعية عبر الأراضي المزروعة لتحسين إدارة وإنتاج المحاصيل بكفاءة.

وستوقع stc عددا من مذكرات التفاهم أبرزها، توقيع أكاديمية stc مع جامعة الملك سعود مذكرة تفاهم لتمكين التطوير والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التعاون البحثي، من خلال مشاركة الخبرات في مجال تنفيذ البرامج التدريبية والمشاريع البحثية، فيما ستوقع stc مع «سكاي» اتفاقية بهدف تعزيز حلول الذكاء الاصطناعية والبنية التحتية الممكنة. كما سيتم مع «سدايا» توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي بهدف تبادل الخبرات والمعرفة وتقديم الاستشارات واستكشاف الفرص، ومنها استفادة الجمعيات المدرجة في منصة إحسان من الخدمات التقنية الموجودة على منصة stc للاستدامة.

الجدير بالذكر أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والتي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية» وبحضور 200 متحدث من المختصين بالذكاء الاصطناعي، ستناقش جملة من الموضوعات التي تبين انعكاسات الذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات، من خلال مشاركتهم في جلسات وورش العمل وحلقات النقاش والمعرض المصاحب، للاطلاع على عدد من منتجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات محلية وعالمية.