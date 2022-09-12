• أجرى الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا ياسر شابسوغ، ومدير المبيعات بكيا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آلان شواف، زيارة للمقر الرئيسي للشركة الأهلية للتسويق في مدينة جدة وكذلك زيارة بعض مرافق الشركة خلال الفترة من 23 إلى 24 أغسطس • تعد هذه الرحلة جزءاً من التزام الشركة الأهلية للتسويق لتحسين الجودة المستمر وتقديم الخدمات التي تلبي المعايير الدولية التي تطلبها كيا • تعكس هذه الزيارة قوة العلاقة بين الشركة الأهلية للتسويق وشركة كيا العالمية

تواصل الشركة الأهلية للتسويق إظهار التزامها بالتميز لجميع عملائها في القطاع الغربي بالمملكة العربية السعودية من خلال الزيارة رفيعة المستوى للرئيس التنفيذي للعمليات لشركة كيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ياسر شابسوغ ومدير المبيعات في كيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آلان شواف، إلى المقر الرئيسي للشركة الأهلية للتسويق خلال 23-24 أغسطس.

وتهدف هذه الزيارة إلى تحسين الجودة وتقديم الخدمات التي تلبي أعلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل كيا على مستوى العالم حيث تسعى الشركة الأهلية للتسويق لتقديم خدمات السيارات ذات المستوى العالمي لجميع قاعدة عملائها سريعة النمو في المملكة العربية السعودية. كما تؤكد الزيارة قوة العلاقة بين الشركة الأهلية للتسويق وكيا العالمية.

خلال الزيارة، تم استعراض أهم النتائج التي حققتها الشركة الأهلية للتسويق خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الاطلاع على الخطط القادمة. جانب آخر مهم من الزيارة هو دراسة المزيد من المبادرات الصديقة للبيئة التي ستنفذها الشركة الأهلية للتسويق في المملكة، بما يتماشى مع مكانة كيا المعترف بها عالميًا لضمان مستقبل أكثر خضرة لكوكب الأرض.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتسويق (NMC) حسن الشمراني: «نسعى جاهدين لتوفير تجربة لا مثيل لها لعملاء كيا، وينعكس ذلك من خلال زيارة ياسر شابسوغ وآلان شواف، إلى مقرنا الرئيسي في جدة وصالة العرض الحديثة وقسم الصيانة، حيث تُظهر التزامنا التام بتقديم أفضل خدمات السيارات هنا في المملكة العربية السعودية، كما رأينا خلال الزيارة كيف يمكننا تحسين جودة خدماتنا والتي نالت استحسانًا كبيرًا بالفعل في القطاع الغربي من المملكة، حيث إننا نسعى إلى تقديم خدماتنا بأقصى جودة ممكنة سواء في ما يخص خدمات البيع أو خدمات ما بعد البيع، هدفنا في (NMC)هو مواصلة التطوير كل يوم في كل ما نقوم به، لخدمة عملائنا بشكل أفضل، ونتطلع بشكل خاص لسماع المزيد عن رؤية كيا المثيرة والمبتكرة للمبادرات الخضراء المستقبلية حيث نعمل معًا لتوفير مستقبل أفضل لكوكبنا».

تأتي هذه الزيارة وقت ديناميكي لـ«NMC» وكيا مع أحداث مثيرة مجدولة، بما في ذلك إطلاق فرع الشركة الأهلية للتسويق المتكامل الجديد في مدينة الطائف الذي يضم صالة عرض رئيسية وصيانة وقطع غيار، كل ذلك في موقع واحد مناسب عالي التقنية.

إضافة إلى ذلك، ستطلق الشركة الأهلية للتسويق خلال الأشهر القليلة القادمة عددًا من المركبات الهجينة بما في ذلك K5 وNiro Plus.

وسيتم طرح هذه المركبات المتطورة الصديقة للبيئة في جميع صالات العرض العشرة لشركة NMC في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وينبع وجازان ونجران وأبها والطائف.