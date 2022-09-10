أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات، عن استلامها مجموعة أول أسطول من سيارات BMW 2023 الفئة الخامسة من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات الجديدة كلياً التي تم إطلاقها مؤخراً في الأسواق العالمية، حيث تستهدف الشركة تعزيز خدماتها والارتقاء بها، ومقابلة ارتفاع الطلب على الخدمات المميزة. ويأتي ذلك متزامنا مع إطلاق التوسعة الجديدة في أسطولها من سيارات التأجير على مستوى مختلف مناطق المملكة.

ويمثل انضمام سيارات BMW 2023 الفئة الخامسة، الفخمة، تعزيزا لأسطول شركة ذيب لتأجير السيارات، كما يأتي استمرارا لجهود الشركة الهادفة لتجديد أسطول سياراتها بصورة دورية ومستدامة. وجاء توقيع الاتفاقية وسط حضور كبير من الطرفين، حيث وقع الاتفاقية من جانب شركة ذيب لتأجير السيارات مدير إدارة المشتريات والمستودعات الأستاذ حمد بن عبدالرحمن الراجحي، كطرف أول، فيما وقع من جانب شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الطرف الثاني، مدير المبيعات الأستاذ خالد حسان.

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة المشتريات في «ذيب لتأجير السيارات»، الأستاذ حمد بن عبدالرحمن الراجحي: «يأتي انضمام أول أسطول BMW 2023 من الفئة الخامسة كدعم نوعي لأسطول «شركة ذيب لتأجير السيارات» من هذه الفئة الفخمة، وذلك تلبية لرغبات عملائنا، كما تأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية الشركة لتطوير وتحديث أسطولها بشكل دوري ومستمر، وذلك لتلبية أذواق العملاء المميزين الذين يبحثون عن الراحة والفخامة».

وأوضح الراجحي أن الشركة تسلمت بالفعل أول أسطول من هذه الفئة، الذي انضم للفئات الأخرى من سيارات «ذيب لتأجير السيارات»، حيث سيتم توزيعها بعدد من شبكة فروع الشركة المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مشيدا بالتعاون الوثيق الذي يربط الشركة مع شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وكلاء سيارات BMW في المملكة.

شركة ذيب لتأجير السيارات، تضم باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل، وقصير المدى، حيث تضم الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، وكذلك الأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م بأسطول وصل لأكثر من 24 ألف مركبة.