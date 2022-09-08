افتتحت «أسواق التميمي» مساء يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 مستودعها الخاص بتخزين الأطعمة والمنتجات في مدينة الملك عبدالله الصناعية، شمال جدة، بحضور المدير العام لأسواق التميمي السيد بوبي راجندران.

ويعد المستودع الجديد الأول في المنطقة الغربية بعد مستودعاتها الثلاثة في الدمام والرياض، والذي يشكل بصمة واضحة لسعي الشركة الحثيث لتوسيع نطاق عملياتها وأنشطتها التجارية في كافة أرجاء المنطقة.

وأوضحت «أسواق التميمي» أن مستودعها الجديد يمتد على مساحة تبلغ 20134 مترا مربعا، ويضم في تصميمه مناطق متعددة الحرارة لضمان نوعية التعبئة الأكثر ملاءمة للمنتج، وباستخدام مرافق تخزين عالية الارتفاع تصل إلى 15 مترا. كما تسير عمليات التشغيل داخل المستودع وفق مختلف تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التطبيقات الذكية التي تسهل عملية مراقبة العمليات اللوجستية لتقديم الخدمات وفق أعلى المستويات.

وفي هذا السياق، أعرب المدير العام لأسواق التميمي السيد بوبي راجندران عن اعتزازه بالمستودع الجديد الرامي لدعم إستراتيجية التوزيع في المملكة العربية السعودية بكل فخر، مثنيًا على العمل الدؤوب الذي يقوم به منتسبو «أسواق التميمي» لتوسيع نطاق عمليات الشركة ونشاطها التجاري لضمان تعبئة رفوف المتاجر بشكل مستمر، وبمختلف المنتجات المستوردة والمحلية التي تتميز «أسواق التميمي» بتقديمها للعملاء بأفضل جودة.

وأضاف: «نسعى دائمًا إلى رفع جودة خدماتنا المقدمة، حيث يشكل المستودع الجديد الواقع في قلب مدينة الملك عبدالله الصناعية فرصة ذهبية للاستفادة من موقعه اللوجستي القريب من ميناء جدة وميناء مدينة الملك عبدالله الصناعية لتخليص الشحنات الدولية وتوزيعها على أرجاء المملكة وفق أعلى معايير السرعة والجودة، إذ يسرنا الإعلان عن توفر مساحات تخزين فارغة في المستودع للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من خدمات مدينة الملك عبدالله الصناعية المدعومة تقنيًا ولوجستيًا».

يذكر أن المستودع الجديد يعد خطوة متطابقة مع رؤية «أسواق التميمي» في توسيع نطاق أعمالها في المنطقة الوسطى والغربية بالمملكة النابضة بالحياة والمهيئة لاحتضان العديد من الأنشطة التجارية والصناعية، إذ تجدد «أسواق التميمي» دعوتها الدائمة لعملائها الكرام لخوض تجربة تسوق متجددة في كافة فروعها، وخصوصا في فرعي حي الحمراء وحي النهضة بمدينة جدة، والتي تحتفل «أسواق التميمي» بإعادة إطلاقهما تزامنًا مع افتتاح المستودع الجديد.