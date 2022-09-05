وقّعت الهيئة العامة لعقارات الدولة وشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة مسار بمكة المكرمة اتفاقية، تمتلك الهيئة بموجبها أسهماً في المشروع مقابل العقارات المنفكة عن الملكية الخاصّة فيه، والتي تتجاوز مساحتها 160 ألف مترٍ مربع، تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (44133) وتاريخ 1442/8/5.

وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب المحافظ للشؤون التنظيمية والقانونية الأستاذ حمزة العسكر، ومن الشركة رئيسها التنفيذي الأستاذ ياسر أبو عتيق.

من جهته، قال محافظ الهيئة إحسان بن عباس بافقيه، بعد توقيع الاتفاقية: «إنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار العمل الإستراتيجي للهيئة لرفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلولٍ ابتكارية، والتي من أهمِّ مستهدفاتها استخدام أراضي الدولة وعقاراتها في التنمية، وتوفير حلولٍ مالية من المخزون العقاري الحكومي بقيمة مضافة للمركز المالي للدولة»، ومؤكّداً في الوقت ذاته شكره وتقديره لفرق العمل التي نجحت في دعم المشروع خلال الفترة الماضية والتعاون والتكامل مع الشركة من أجل استكمال تنفيذه وفق ما خُطّط له.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق عن اعتزازه بتملك الهيئة العامة لعقارات الدولة أسهماً في وجهة مسار- وجهة المئة مليار، كما ثمن دور الهيئة العامة لعقارات الدولة في معالجة التحديات التنظيمية التي واجهت عدداً من المشاريع التنموية الكبرى، والتي من بينها وجهة مسار، وذلك من خلال إيجاد حلول مبتكرة، ومنها مبادرة الصك الشامل التي أزالت مشكلات تداخل الملكيات الخاصة والعامة، وعدم وجود صكوك تملُّك لبعض العقارات الواقعة داخل نطاق المشروع.