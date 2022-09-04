تنطلقُ الأربعاء المقبل فعالياتُ مؤتمر يورموني السعودية 2022، الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار: «مأسسة الاستثمار والتمويل»، برعاية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.

ويشكِّل المؤتمر الذي يُعقد حضورياً للمرة الأولى منذ عام 2019 منصة حيوية تعكس واقع اقتصاد المملكة في ضوء التطورات التنموية التي تشهدها؛ في وقت تحولت إلى مركز للاستثمار بالمنطقة.

ويسعى المؤتمر إلى استكشاف أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، من خلال استقطاب كبار صناع القرار والسياسات المالية؛ لرسم صورة مستقبلية للاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

وسيناقشُ المؤتمرُ - الذي يُنَظَّمُ بالشراكة مع مؤتمر القطاع المالي (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030)- ستةَ مواضيع رئيسية، تشمل: اقتصاد المملكة العربية السعودية في سياق التوقعات العالمية، وتغيُّر المناخ وESG، ودور ESG في اقتصاد المملكة، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة وREITS، ورقمنة الخدمات المالية، وتنمية رأس المال الاستثماري في المملكة.

يذكر أن فعالياتِ مؤتمر يوروموني السعودية في نسخته الجديدة ستشهد إجراء مقابلات رئيسية مع كل من: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمدبن عبدالله القويز، ورئيس «ميرسر» في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا رينيه ماكجوان، والسفير والمستشار والشريك المؤسس لشركة سيفن لإدارة الاستثمار جوستين أوركهارت ستيوارت.