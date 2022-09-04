تستعد مجموعة الدول السبع الكبرى للاتفاق على وضع حد أقصى لسعر المشتريات العالمية من النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى تخفيف ضغوط سوق الطاقة وتعد جزءاً من جهود أوسع نطاقاً لمعاقبة روسيا على غزو أوكرانيا.ووفقاً لما نقلته «بلومبيرغ»، ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أخيراً، أن روسيا لن تبيع النفط للدول التي تدعم فرض سقف سعري للخام الروسي.وأضاف بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الجوال، أن قرار فرض سقف سعري للخام الروسي سيؤدي إلى زعزعة استقرار سوق النفط العالمية.