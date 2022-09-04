سجلت وتيرة التوظيف في شهر أغسطس الماضي تباطؤاً ملحوظاً، تزامن معه ارتفاع معدلات البطالة، بعد ارتفاع مفاجئ في التوظيف خلال شهر يوليو الماضي.ورغم تباطؤ التوظيف، إلا أن الوظائف الإضافية رفعت من معدلات التوظيف إلى ما فوق مستويات ما قبل الوباء، بحسب ما قالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الشهري الذي يُراقب عن كثب.وازداد عدد الوظائف بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفق التقرير، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد في أعقاب زيادة 526 ألف وظيفة في يوليو، وفق وكالة فرانس برس.غير أن معدلات البطالة ارتفعت مجدداً إلى 3.7% بعد تراجعها إلى 3.5% في الشهر السابق، بحسب المعطيات.ويراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب تطورات سوق الوظائف بحثاً عن مؤشرات تحسن، في إطار سعيه لتعزيز الاقتصاد برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً.وأظهرت البيانات أن الأجور استمرت في الارتفاع في أغسطس، إذ ارتفع متوسط الأجر في الساعة 10 سنتات إضافية، أو 0.3% وصولاً إلى 32.26 دولار. وخلال الـ12 شهراً الماضية زادت أجور العمال بنسبة 5.2%.ويثير استمرار الضغط التصاعدي قلقاً، إذ يخشى الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم.