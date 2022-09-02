شدد البنك المركزي السعودي (ساما) أن الإعانات المقدمة من الجهات الحكومية للعملاء لا تصنف ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، فيما تم استثناء أحد أنواع الدعم الحكومي، وتم السماح لجهات التمويل بتصنيف هذا الدعم كدخل شهري للعميل. «عكاظ» بدورها رصدت القطاع المصنف دعمه دخلاً شهرياً للعميل، ووجهت تعميماً إلى البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية والأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية باعتبارها دخلاً شهرياً.أكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية المتخصصة في تقديم منتج التمويل العقاري، أن الدعم الحكومي الموثق المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية والذي يكون على شكل مبالغ تصرف دورياً، سيتم احتسابه ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، مع التأكيد بأن نسبة التحمل الخاصة بعملاء المستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحتسب ضمن إجمالي الدخل الشهري في حال كانت تصرف للعميل شهرياً.أوضح البنك المركزي (ساما) لكافة البنوك المحلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، أن هناك عدداً من المبالغ المودعة لا يحق للبنوك استقطاعها من الحسابات البنكية للأفراد المنفذ ضدهم أوامر قضائية.وتضمن التعميم إلزام البنوك بصرف كافة المبالغ المودعة في الحسابات البنكية الواردة إلى الأفراد المنفذ ضدهم بموجب أوامر قضائية، في حال كانت تلك الواردات من 10 جهات حكومية وشبه حكومية.وسيتاح السحب النقدي لتلك المبالغ، وفي حال تم الاستقطاع بالخطأ فإنه يتوجب على البنوك والمصارف إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 24 ساعة، مع إلزام البنوك والمصارف المصدرة للحوالات الخاصة من تلك الجهات مسؤولية التأكد من ترميز الحوالات وفقاً للرمز التعريفي «الكود» الخاص بها.ووفقاً للتعميم ستودع المبالغ في حسابات العملاء المستثناة من الحجز بموجب أوامر قضائية، فإنه سيصرف المبلغ المقدم للأفراد بنسبة 100% دون استقطاع أي جزء منه في حال كان المبلغ وارداً لغرض: «الدعم السكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية، بدل سكن وإعاشة النازحين من الحد الجنوبي المقدم من وزارة المالية، معاش الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دعم حافز من صندوق تنمية الموارد البشرية، الإعانات الزراعية المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدعم المادي المقدم من برنامج سند محمد بن سلمان المقدم من مؤسسة مسك الخيرية، التبرعات والإعانات من الجمعيات الخيرية، مكافآت الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة المقدمة من مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة التعليم، والنفقة المقدمة من صندوق النفقة».شدد التعميم على أنه سيتم استقطاع 67% من المبالغ المودعة في حسابات الأفراد الذين صدر بحقهم حكم قضائي، ممثلة في «العوائد الشهرية من وزارة المالية، والتعويض المهني من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ودعم ساند المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».