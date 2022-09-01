قدمت مجموعة stc أكثر من 5000 جهاز حاسب آلي لتمكين المنظمات غير الربحية. وبلغ عدد الأجهزة التي قدمتها للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية (ارتقاء) 5290 جهاز حاسب. وقد استفاد من مخرجات المشروع 68 جهة ومنظمة في القطاع غير الربحي على مستوى المملكة.

وتسعى مجموعة stc من خلال هذا المشروع الرائد إلى المساهمة الفاعلة في تنمية وتمكين المنظمات والأفراد الأكثر احتياجا في القطاع غير الربحي، إدراكاً منها بأهمية توازن مسارات التنمية بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لتنعكس على استراتيجيتها في الاستدامة. وتلتزم المجموعة بإثراء حياة المجتمعات وخبراتهم من خلال توفير منتجات وخدمات اتصالات رقمية عالية الجودة والكفاءة.

وعملت المجموعة بشكل دوري على حصر أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها الفائضة عن الحاجة وفحصها ومعالجتها فنياً وفق مسارين: إعادة التدوير والتخلص بطريقة آمنة بيئياً، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى لصالح المستفيدين في الجهات التعليمية، والصحية، والخيرية، والاجتماعية.

وتهدف مجموعة stc الى العمل على إتاحة الفرصة لعملائها للمساهمة في هذا المشروع الخيري الذي يحقق الاستدامة طويلة الأمد، من خلال مبادرتهم بالتبرع بأجهزتهم وتسليمها لمكاتب stc للعناية بالعملاء.

يذكر أنه تم إطلاق 5 دفعات منذ بدء المشروع في عام 2018، وجرى تجديد الاتفاقية خلال عام 2021 لمدة 3 سنوات إضافية.