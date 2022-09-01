كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير حديثة للبنك المركزي السعودي (ساما)، أن إجمالي قروض بطاقات الائتمان بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 20.54 مليار ريال، ويفصلها نحو 459 مليون ريال؛ بما يعادل 2.23% لتلامس مستوى 21 مليار ريال.وأظهر الرصد أن قروض بطاقات الائتمان المصنفة تجاوزت قروض قطاعات «ترميم وتحسين العقارات، والسيارات ووسائل النقل الشخصية، والأثاث والسلع المعمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والسياحة والسفر».وارتفع إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 102.97 مليار ريال خلال شهر يوليو 2022، وبنسبة 10% مقارنة بنحو 93.42 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2021.ويشمل إنفاق المستهلكين في السعودية مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى».وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 18% لتصل إلى نحو 45.75 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من 2021.وحسب البيانات، تمت المبيعات خلال شهر يوليو الماضي من خلال 611.5 مليون عملية، وعبر 1.2 مليون جهاز.وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر يوليو الماضي، انخفاضًا بنسبة 3% لتصل إلى نحو 46.99 مليار ريال، مقارنة بسحوبات يوليو 2021، وكانت السحوبات نقدية عبر 16.4 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 126 مليون عملية.وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى إلى 10.23 مليار ريال، خلال شهر يوليو 2022 وبنسبة 62% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وتمت هذه المبيعات من خلال 50.1 مليون عملية.وتتضمن مبيعات التجارة الإلكترونية عمليات بطاقات مدى المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية.