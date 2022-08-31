أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 28 يوليو 2022، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة، المحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد متداولين.وبحسب بيان للهيئة، انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة التالية: صندوق الجزيرة ريت «الجزيرة ريت»، صندوق جدوى ريت الحرمين «جدوى ريت الحرمين»، شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني «اتحاد الخليج الأهلية»، شركة التأمين العربية التعاونية «التأمين العربي»، صندوق ميفك ريت «مفيك ريت»، شركة سلامة للتأمين التعاوني «سلامة»، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني «الدرع العربي»، شركة الصقر للتأمين التعاوني «الصقر للتأمين»، وذلك خلال الفترة من 18 ديسمبر 2018 وحتى تاريخ 15 يونيو 2020، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات ووحدات الصناديق المشار إليها.وتضمن القرار فرض غرامة مالية على الأول بقيمة 60 ألف ريال، والثاني بقيمة 730 ألف ريال، مع إلزام الأول بدفع 51.07 ألف ريال لمكاسبه غير المشروعة، والثاني بدفع 1.89 مليون ريال للسبب ذاته، مع منعهما من التداول والشراء في أسهم الشركات المدرجة لحسابه أو للغير لمدة سنة واحدة.وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.